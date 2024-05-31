Первые дни лета придут с дождями и грозами

В ближайшие дни на западе, севере и в центре Украины ожидаются дожди и грозы, на остальной территории − без осадков.

Источник: Укргидрометцентр, Интерфакс-Украина

Дословно УГМЦ: "1 июня ночью на Закарпатье и Прикарпатье, днем в западной части, 2-3 июня в Украине, кроме юго-восточной части местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

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Температура ночью 12-17°, днем 23-28°, на востоке и юго-востоке страны до 32°. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с".

Детали: 1 июня в западных, Житомирской и Харьковской областях ночью и утром местами туман.

В Киеве в субботу ночью без осадков, 14-16°, днем местами кратковременный дождь, +27-29°. Ветер южный, 5-10 м/с.

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скриншот с meteo.gov.ua

По данным Центральной геофизической обсерватории Бориса Срезневского, в Киеве 1 июня самая высокая температура днем была 31,7° в 1979, 2011 гг., самая низкая ночью 4,1° в 1904 г.

2 июня в Украине местами кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град; в юго-восточной части и в восточных областях без осадков. Ночью 10-15°, днем 21-26°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 24-29°, на юге и востоке страны 28-33°. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

В Киеве в воскресенье местами кратковременный дождь, гроза, ночью 16-18°, днем 26-28°. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.