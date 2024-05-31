На хабарі спіймали заступника голови Рівненської облради – НАБУ

Правоохоронці викрили заступника голови Рівненської облради на хабарі у пів мільйона гривень за "допомогу" із земельним та майновим питаннями.

Джерело: Національне антикорупційне бюро на своєму сайті

Деталі: НАБУ не називає імені чиновника, але за інформацією джерел "Української правди", йдеться про Сергія Свисталюка.

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НАБУ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Служба безпеки України повідомили посадовцю про підозру.

Повідомлення про підозру Сергію Свисталюку. Фото: НАБУ

За даними слідства, в кінці 2021 року приватний підприємець на електронному аукціоні придбав непрацюючий дитячий санаторій, який колись перебував у комунальній власності.

Заступник голови облради, дізнавшись, що покупець також хоче отримати у власність матеріальні цінності санаторію та землю під ним, пообіцяв сприяння. Йшлося про списання майна та ухвалення депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж ділянки площею 5,4 га.

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За такі "послуги" посадовець у 2022-2023 рр. отримав від підприємця хабар на загальну суму майже 500 тисяч гривень.

Повідомлення про підозру Сергію Свисталюку. Фото: НАБУ

Довідково: Згідно з даними на сайті облради, Свисталюку 53 роки, він є членом Радикальної партії Олега Ляшка, від неї був обраний депутатом Рівненської обласної ради.

Обіймає посаду заступника голови облради з 9 вересня 2022 року.