Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На хабарі спіймали заступника голови Рівненської облради – НАБУ

Євген Кізілов, Валентина РоманенкоП'ятниця, 31 травня 2024, 14:21
На хабарі спіймали заступника голови Рівненської облради – НАБУ
Сергій Свисталюк. фото: Рівненська облрада

Правоохоронці викрили заступника голови Рівненської облради на хабарі у пів мільйона гривень за "допомогу" із земельним та майновим питаннями.

Джерело: Національне антикорупційне бюро на своєму сайті

Деталі: НАБУ не називає імені чиновника, але за інформацією джерел "Української правди", йдеться про Сергія Свисталюка.

Реклама:

НАБУ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Служба безпеки України повідомили посадовцю про підозру.

 
Повідомлення про підозру Сергію Свисталюку. Фото: НАБУ

За даними слідства, в кінці 2021 року приватний підприємець на електронному аукціоні придбав непрацюючий дитячий санаторій, який колись перебував у комунальній власності.

Заступник голови облради, дізнавшись, що покупець також хоче отримати у власність матеріальні цінності санаторію та землю під ним, пообіцяв сприяння. Йшлося про списання майна та ухвалення депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж ділянки площею 5,4 га.

ВІДЕО ДНЯ

За такі "послуги" посадовець у 2022-2023 рр. отримав від підприємця хабар на загальну суму майже 500 тисяч гривень.

 
Повідомлення про підозру Сергію Свисталюку. Фото: НАБУ

Довідково: Згідно з даними на сайті облради, Свисталюку 53 роки, він є членом Радикальної партії Олега Ляшка, від неї був обраний депутатом Рівненської обласної ради.

Обіймає посаду заступника голови облради з 9 вересня 2022 року.

Теми: Рівнехабармісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про виліт чотирьох бомбардувальників Ту-95

Укренерго: Днями в роботу вийде блок на АЕС, що тимчасово покращить ситуацію

У п'ятницю всю добу світло будуть вимикати за графіками

Смерть українця у витверезнику Вроцлава: до в’язниці посадили 7 причетних осіб

фото, відеоДБР: У міграційників, які "заробляли" на іноземцях, знайшли майна на майже 150 млн

Байден: Україні не дозволено бити американською зброєю по Кремлю

Усі новини...
Рівне
На фронті загинув актор рівненського театру Володимир Федінчук
На Рівненщині звільнили всіх керівників лісгоспів
Збагачення на мільйони: суд арештував депутата Рівненської облради
Останні новини
00:48
Держмитслужба: Польські фермери припиняють блокування вантажівок на КПП "Рава-Руська"
00:20
Одесу атакують "Шахеди": у місті пролунали вибухи
23:53
Новини економіки 6 червня: відключення світла, міжнародні резерви України скоротилися на 8%
23:37
Повітряні сили повідомили про виліт чотирьох бомбардувальників Ту-95
23:32
оновлюєтьсяУ кількох областях України зафіксували російські ударні дрони
23:18
Червень культурної людини: добірка місць, які варто відвідати на вихідних
23:06
США оголосили санкції проти представників влади Грузії через антизахідний розворот
22:35
Трійця, П’ятидесятниця і Зелені свята: що це і коли святкують
22:32
Макрон про удари по Росії: Межа встановлюється тим, що роблять росіяни
22:22
Києву збільшили ліміти електроенергії – Yasno
Усі новини...
Реклама:
Реклама: