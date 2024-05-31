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На взятке поймали замглавы Ровенского облсовета – НАБУ

Евгений Кизилов, Валентина РоманенкоПятница, 31 мая 2024, 14:21
На взятке поймали замглавы Ровенского облсовета – НАБУ
Сергей Свисталюк. фото: Ровенский облсовет

Правоохранители разоблачили заместителя председателя Ровенского облсовета на взятке в полмиллиона гривен за "помощь" с земельным и имущественным вопросами.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро на своем сайте

Детали: НАБУ не называет имени чиновника, но по информации источников "Украинской правды", речь идет о Сергее Свисталюке.

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НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Служба безопасности Украины сообщили чиновнику о подозрении.

 
Сообщение о подозрении Сергею Свисталюку. Фото: НАБУ

По данным следствия, в конце 2021 года частный предприниматель на электронном аукционе приобрел неработающий детский санаторий, который когда-то находился в коммунальной собственности.

Зампред облсовета, узнав, что покупатель также хочет получить в собственность материальные ценности санатория и землю под ним, пообещал содействие. Речь шла о списании имущества и принятии депутатами Ривненского областного совета решения о продаже участка площадью 5,4 га.

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За такие "услуги" чиновник в 2022-2023 годах получил от предпринимателя взятку на общую сумму почти 500 тысяч гривен.

 
Сообщение о подозрении Сергею Свисталюку. Фото: НАБУ

Справка: Согласно данным на сайте облсовета, Свисталюку 53 года, он является членом Радикальной партии Олега Ляшко, от нее был избран депутатом Ровенского областного совета.

Занимает должность заместителя председателя облсовета с 9 сентября 2022 года.

Темы: Ровновзяткаместная власть
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