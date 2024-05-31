У РФ судитимуть 3 окупантів, які зарізали дівчину з Луганщини і підірвали тіло

Валентина Давронова та обвинувачений у її вбивстві Айдин Жамідулов, фото: ВВС

Військовий суд у Ростові-на-Дону судитиме трьох російських військових, обвинувачених у викраденні та вбивстві дівчини з Луганської області. Дівчину різали ножем, після чого її тіло підірвали, намагаючись приховати сліди злочину.

Джерело: російська служба BBC

Деталі: Убита - 23-річна Валентина Давронова родом із села в Новоайдарському районі Луганської області. До повномасштабного російського вторгнення воно було під контролем України.

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За версією слідства, спочатку сам Жамідулов і його підлеглі за його наказом різали дівчину ножем, після чого її тіло підірвали, намагаючись приховати сліди злочину.

ЗМІ вдалося зв'язатися з матір'ю вбитої, Тетяною Давроновою, і розпитати її про доньку та обставини справи.

До суду дійшли справи трьох військових. Ще один помер влітку 2023 року за незрозумілих обставин.

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У 2018 році, одразу після повноліття, дівчина пішла на службу в ЗСУ. Того ж 2018 року дівчина завагітніла, пішла в декрет і народила доньку. У 2021 році вона звільнилася з армії.

Регіон захопили російські війська на самому початку березня 2022 року. Після приходу російських військових Давронова, за словами матері, "пройшла і (допити) ФСБ, і всі детектори".

Уперше окупаційні сили затримали дівчину вже 11 березня 2022 року. Невдовзі її відпустили, проте пізніше затримували та перевіряли ще не раз.

Ввечері 13 січня 2023 року Давронова відзначала в Щасті старий Новий рік із подругою, коли їй зателефонував знайомий російський військовослужбовець і наполіг, щоб дівчина приїхала в Луганськ у кафе "Радуга".

Після того дівчина перестала виходити на зв'язок, а за три дні її мати звернулася до місцевої поліції, однак там, за словами жінки, припустили, що її дочка "десь гуляє, бухає". Формально заяву про зникнення в неї прийняли, але на всі запитання пізніше "відмахувалися".

Згодом мати дівчини поїхала до так званого "Слідчого комітету в Луганську", де порушили справу.

Незабаром слідство затримало російських військовослужбовців - командира взводу ВДВ старшого лейтенанта Айдина Жамідулова, рядового, який служив на посаді старшого розвідника ВДВ Олексія Дорожкіна (його мобілізували менш ніж за два тижні до вбивства дівчини) і командира бойової машини розвідувального взводу сержанта Романа Плещеєва.

Також нібито затримали четвертого російського військового на позивний Бугор, проте пізніше його за невідомих обставин знайшли мертвим. Ймовірно йдеться про Миколу Горшкова, який служив навідником десантно-штурмового взводу і загинув 1 червня 2023 року.

Затримані військові розповіли про місцезнаходження тіла дівчини.

За інформацією росЗМІ, Давронову ввечері 13 січня 2023 року вивели з кафе "Радуга" і посадили в кузов "КамАЗа": "Офіцер зв'язав їй руки скотчем. Старший лейтенант наказав Олексію Дорожкіну, який поїхав із ними, заклеїти Валентині очі, що той і зробив".

Своїм підлеглим при цьому Жамідулов заявив, що Валентина служила в українській армії і нібито займається розвідкою в інтересах ЗСУ.

Дівчину завели в солдатську лазню, де "Жамідулов завдав їй близько двох десятків ударів ножем у різні частини тіла. У цей час до лазні увійшов командир бойової машини розвідувального взводу сержант Роман Плещеєв. Жамідулов наказав йому добити жертву. Не бажаючи її смерті, але побоюючись негативних наслідків з боку старшого лейтенанта, Роман Плещеєв ударив Валентину Давронову своїм ножем у ділянку лівого плеча і правої ноги. О 0:20 до лазні зайшов Олексій Дорожкін, і Айдин Жамідулов доручив йому завершити розпочате. Роман Плещеєв вийшов із приміщення, і Олексій Дорожкін убив жертву ударом ножа в область серця".

Переконавшись, що дівчина мертва, "Жамідулов наказав підлеглим вивезти тіло за межі пункту тимчасової дислокації і підірвати трьома гранатами Ф-1, щоб загиблу неможливо було впізнати і визначити причину її смерті".

Перше засідання суду у справі призначено на 5 червня 2024 року. Справу Романа Плещеєва слухатимуть окремо.

За повідомленнями ЗМІ, Жамідулову 28 років, він уродженець Казахстану, жив у Псковській області і раніше працював зварювальником. У січні 2022 року він підписав контракт із Міноборони РФ і у званні старшого лейтенанта служив командиром парашутно-десантного взводу десантно-штурмового полку 76-ї дивізії ВДВ.

У листопаді 2022 року офіційний канал Міноборони Росії опублікував відео, на якому Жамідулов декламував вірш власного твору, присвячений учасникам так званої "СВО". "Складні часи створюють героїв, герої створюють нову поезію", - заявлялося в пості. ЗМІ повідомляли, що в нього дві доньки. Пост досі не видалено з каналу МО РФ.