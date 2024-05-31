В РФ будут судить 3 оккупантов, которые зарезали девушку с Луганщины и взорвали тело

Валентина Давронова и обвиняемый в ее убийстве Айдын Жамидулов, фото ВВС

Военный суд в Ростове-на-Дону будет судить трех российских военных, обвиняемых в похищении и убийстве девушки из Луганской области. Девушку резали ножом, после чего ее тело взорвали, пытаясь скрыть следы преступления.

Источник: российская служба BBC

Детали: Убитая - 23-летняя Валентина Давронова родом из села в Новоайдарском районе Луганской области. До полномасштабного российского вторжения оно было под контролем Украины.

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По версии следствия, сначала сам Жамидулов и его подчиненные по его приказу резали девушку ножом, после чего ее тело взорвали, пытаясь скрыть следы преступления.

СМИ удалось связаться с матерью убитой, Татьяной Давроновой, и расспросить ее о дочери и обстоятельствах дела.

До суда дошли дела трех военных. Еще один умер летом 2023 года при непонятных обстоятельствах.

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В 2018 году, сразу после совершеннолетия, девушка пошла на службу в ВСУ. В том же 2018 году девушка забеременела, ушла в декрет и родила дочь. В 2021 году она уволилась из армии.

Регион захватили российские войска в самом начале марта 2022 года. После прихода российских военных Давронова, по словам матери, "прошла и (допросы) ФСБ, и все детекторы".

Впервые оккупационные силы задержали девушку уже 11 марта 2022 года. Вскоре ее отпустили, однако позже задерживали и проверяли еще не раз.

Вечером 13 января 2023 года Давронова отмечала в Счастье старый Новый год с подругой, когда ей позвонил знакомый российский военнослужащий и настоял, чтобы девушка приехала в Луганск в кафе "Радуга".

После этого девушка перестала выходить на связь, а через три дня ее мать обратилась в местную полицию, однако там, по словам женщины, предположили, что ее дочь "где-то гуляет, бухает". Формально заявление об исчезновении у нее приняли, но на все вопросы позже "отмахивались".

Впоследствии мать девушки поехала в так называемый "Следственный комитет в Луганске", где возбудили дело.

Вскоре следствие задержало российских военнослужащих - командира взвода ВДВ старшего лейтенанта Айдына Жамидулова, рядового, служившего в должности старшего разведчика ВДВ Алексея Дорожкина (его мобилизовали менее чем за две недели до убийства девушки) и командира боевой машины разведывательного взвода сержанта Романа Плещеева.

Также якобы задержали четвертого российского военного с позывным Бугор, однако позже его при неизвестных обстоятельствах нашли мертвым. Вероятно речь идет о Николае Горшкове, который служил наводчиком десантно-штурмового взвода и погиб 1 июня 2023 года.

Задержанные военные рассказали о местонахождении тела девушки.

По информации росСМИ, Давронову вечером 13 января 2023 года вывели из кафе "Радуга" и посадили в кузов "КамАЗа": "Офицер связал ей руки скотчем. Старший лейтенант приказал старшему лейтенанту Алексею Дорожкину, который поехал с ними, заклеить Валентине глаза, что тот и сделал".

Своим подчиненным при этом Жамидулов заявил, что Валентина служила в украинской армии и якобы занимается разведкой в интересах ВСУ.

Девушку завели в солдатскую баню, где "Жамидулов нанес ей около двух десятков ударов ножом в разные части тела. В это время в баню вошел командир боевой машины разведывательного взвода сержант Роман Плещеев. Жамидулов приказал ему добить жертву. Не желая ее смерти, но опасаясь негативных последствий со стороны старшего лейтенанта, Роман Плещеев ударил Валентину Давронову своим ножом в область левого плеча и правой ноги. В 0:20 в баню зашел Алексей Дорожкин, и Айдин Жамидулов поручил ему завершить начатое. Роман Плещеев вышел из помещения, и Алексей Дорожкин убил жертву ударом ножа в область сердца".

Убедившись, что девушка мертва, "Жамидулов приказал подчиненным вывезти тело за пределы пункта временной дислокации и взорвать тремя гранатами Ф-1, чтобы погибшую невозможно было опознать и определить причину ее смерти".

Первое заседание суда по делу назначено на 5 июня 2024 года. Дело Романа Плещеева будут слушать отдельно.

По сообщениям СМИ, Жамидулову 28 лет, он уроженец Казахстана, жил в Псковской области и ранее работал сварщиком. В январе 2022 года он подписал контракт с Минобороны РФ и в звании старшего лейтенанта служил командиром парашютно-десантного взвода десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ.

В ноябре 2022 года официальный канал Минобороны России опубликовал видео, на котором Жамидулов декламировал стихотворение собственного сочинения, посвященное участникам так называемой "СВО". "Сложные времена создают героев, герои создают новую поэзию", - заявлялось в посте. СМИ сообщали, что у него две дочери. Пост до сих пор не удален с канала МО РФ.