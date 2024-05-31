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Міноборони перерахувало приклади, коли і чому військовозобов'язаний може бути "у розшуку"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 31 травня 2024, 18:20
Міноборони перерахувало приклади, коли і чому військовозобов'язаний може бути у розшуку
ілюстрація Міноборони

У Міністерстві оборони роз'яснили, у яких випадках військовозобов'язані отримують статус "у розшуку" в реєстрі "Оберіг".

Джерело: відповідь МОУ на запит "Української правди"

Деталі: Отже Міноборони зазначає, що статус "у розшуку" мають військовозобов'язані, що порушили правила військового обліку.

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Серед прикладів порушення правил наводяться такі ситуації:

- громадянин не став на військовий облік після досягнення ним відповідного віку;

- громадянка, яка здобула медичну чи фармацевтичну освіту, не стала на військовий облік;

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- громадяни, що були зняті з військового обліку, але не стали назад на військовий облік у зазначений термін;

- громадяни, що були виключені з військового обліку, але після 18 травня зобов'язані стати на військовий облік і не зробили цього;

- громадянин, що перебуває на військовому обліку, не проживає за зареєстрованим місцем проживання та не повідомив про це ТЦК;

- громадянин, що отримав повістку, не з'явився до ТЦК у зазначену дату та час без поважних на те причин;

- громадянин, що отримав направлення на ВЛК, не пройшов комісію або після проходження комісії не з'явився повторно до ТЦК;

- громадянин, після оновлення даних і проходження ВЛК, отримав повістку про призов на військову службу під час мобілізації та не з'явився до ТЦК у зазначену дату та час без поважних на те причин.

В МОУ додають, що крім зазначених підстав, не відкидається людський фактор, коли під час заповнення даних оператором реєстру "Оберіг" була допущена помилка або не внесені деякі дані. Для виправлення цієї ситуації військовозобов'язаний має з'явитись до ТЦК та СП.

Теми: мобілізаціяМіноборони
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