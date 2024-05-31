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Минобороны перечислило примеры, когда и почему военнообязанный может быть "в розыске"

Валентина РоманенкоПятница, 31 мая 2024, 18:20
Минобороны перечислило примеры, когда и почему военнообязанный может быть в розыске
иллюстрация Минобороны

В Министерстве обороны разъяснили, в каких случаях военнообязанные получают статус "в розыске" в реестре "Оберіг".

Источник: ответ МОУ на запрос "Украинской правды"

Детали: Минобороны отмечает, что статус "в розыске" имеют военнообязанные, нарушившие правила воинского учета.

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Среди примеров нарушения правил приводятся следующие ситуации:

- гражданин не стал на воинский учет после достижения им соответствующего возраста;

- гражданка, которая получила медицинское или фармацевтическое образование, не стала на воинский учет;

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- граждане, которые были сняты с воинского учета, не стали обратно на воинский учет в указанный срок;

- граждане, которые были сняты с воинского учета, но после 18 мая обязаны стать на воинский учет и не сделали этого;

- гражданин, состоящий на воинском учете, не проживает по зарегистрированному месту жительства и не сообщил об этом ТЦК;

- гражданин, получивший повестку, не явился в ТЦК в указанную дату и время без уважительных на то причин;

- гражданин, получивший направление на ВВК, не прошел комиссию или после прохождения комиссии не явился повторно в ТЦК;

- гражданин, после обновления данных и прохождения ВВК, получил повестку о призыве на военную службу по мобилизации и не явился в ТЦК в указанную дату и время без уважительных на то причин.

В МОУ добавляют, что кроме указанных оснований, не исключается человеческий фактор, когда при заполнении данных оператором реестра "Оберіг" была допущена ошибка или не внесены некоторые данные. Для исправления этой ситуации военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП.

Темы: мобилизацияМинобороны
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