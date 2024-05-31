Более 155 тысяч женщин обновили данные из-за "Резерв+". Также известно о 141 тысяче забронированных – Минобороны

Министерство обороны Украины сообщило, что учетные данные через приложение Резерв+ обновили более 155 тысяч женщин.

Источник: ответ МОУ на запрос "Украинской правды"

Детали: В ведомстве напоминают, что в приложении Резерв+ регистрироваться нужно только военнообязанным женщинам, что предусмотрено законом и правилами военного учета. К таким относятся женщины с медицинским и фармацевтическим образованием, а также резервистки.

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Кроме того, в МОУ сообщили, что из 1.35 млн военнообязанных, обновивших свои данные, почти 141 тысяча забронированы, более 80 тысяч имеют отсрочку, более 183 тысяч исключены из военного учета.