Вбивство ветерана АТО у Києві: виконавець отримав 15 років тюрми

Суд виніс вирок обвинуваченим у справі вбивства громадського активіста та добровольця Олександра Мандича, зокрема виконавець злочину отримав 15 років в’язниці.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури, УП

Деталі: На суді прокурором довів, що в березні 2021 року обвинувачені, перебуваючи у квартирі 37-річного Мандича на Печерську, близько години утримували його проти волі та безжалісно мордували.

Реклама:

Після цього чоловіка в напівпритомному стані силою посадили в автомобіль і вивезли в поле на територію Обухівського району Київської області, де завдали кілька ударів ножем та душили. Після цього тіло чоловіка сховали у водостічній трубі в канаві та поїхали з місця злочину.

Прокуратура зазначає, що під час судового розгляду обвинувачені свою провину в повному обсязі не визнали, а свої версії подій постійно змінювали.

Дослівно: "На підставі наданих прокурором беззаперечних доказів та враховуючи принципову позицію щодо покарання, колегія суддів Обухівського районного суду Київської області засудила виконавця злочину до 15 років позбавлення волі.

ВІДЕО ДНЯ

Його спільники, визнані винними у вбивстві та позбавленні волі, отримали: 13 років, 7 років, 8 років. Ще один учасник отримав 5 років за позбавлення волі чоловіка.

До набрання вироку законної сили суд залишив чотирьох обвинувачених під вартою, ще один перебуватиме під домашнім арештом".