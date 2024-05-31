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Вбивство ветерана АТО у Києві: виконавець отримав 15 років тюрми

Валентина РоманенкоП'ятниця, 31 травня 2024, 18:42
Вбивство ветерана АТО у Києві: виконавець отримав 15 років тюрми
фото прокуратури

Суд виніс вирок обвинуваченим у справі вбивства громадського активіста та добровольця Олександра Мандича, зокрема виконавець злочину отримав 15 років в’язниці.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури, УП

Деталі: На суді прокурором довів, що в березні 2021 року обвинувачені, перебуваючи у квартирі 37-річного Мандича на Печерську, близько години утримували його проти волі та безжалісно мордували.

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Після цього чоловіка в напівпритомному стані силою посадили в автомобіль і вивезли в поле на територію Обухівського району Київської області, де завдали кілька ударів ножем та душили. Після цього тіло чоловіка сховали у водостічній трубі в канаві та поїхали з місця злочину.

 

Прокуратура зазначає, що під час судового розгляду обвинувачені свою провину в повному обсязі не визнали, а свої версії подій постійно змінювали.

Дослівно: "На підставі наданих прокурором беззаперечних доказів та враховуючи принципову позицію щодо покарання, колегія суддів Обухівського районного суду Київської області засудила виконавця злочину до 15 років позбавлення волі.

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Його спільники, визнані винними у вбивстві та позбавленні волі, отримали: 13 років, 7 років, 8 років. Ще один учасник отримав 5 років за позбавлення волі чоловіка.

До набрання вироку законної сили суд залишив чотирьох обвинувачених під вартою, ще один перебуватиме під домашнім арештом".

Теми: вбивствоКиївпрокуратура
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