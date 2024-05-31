Вбивство ветерана АТО у Києві: виконавець отримав 15 років тюрми
Суд виніс вирок обвинуваченим у справі вбивства громадського активіста та добровольця Олександра Мандича, зокрема виконавець злочину отримав 15 років в’язниці.
Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури, УП
Деталі: На суді прокурором довів, що в березні 2021 року обвинувачені, перебуваючи у квартирі 37-річного Мандича на Печерську, близько години утримували його проти волі та безжалісно мордували.
Після цього чоловіка в напівпритомному стані силою посадили в автомобіль і вивезли в поле на територію Обухівського району Київської області, де завдали кілька ударів ножем та душили. Після цього тіло чоловіка сховали у водостічній трубі в канаві та поїхали з місця злочину.
Прокуратура зазначає, що під час судового розгляду обвинувачені свою провину в повному обсязі не визнали, а свої версії подій постійно змінювали.
Дослівно: "На підставі наданих прокурором беззаперечних доказів та враховуючи принципову позицію щодо покарання, колегія суддів Обухівського районного суду Київської області засудила виконавця злочину до 15 років позбавлення волі.
Його спільники, визнані винними у вбивстві та позбавленні волі, отримали: 13 років, 7 років, 8 років. Ще один учасник отримав 5 років за позбавлення волі чоловіка.
До набрання вироку законної сили суд залишив чотирьох обвинувачених під вартою, ще один перебуватиме під домашнім арештом".