Убийство ветерана АТО в Киеве: исполнитель получил 15 лет тюрьмы

Суд вынес приговор обвиняемым по делу об убийстве общественного активиста и добровольца Александра Мандича, в частности исполнитель преступления получил 15 лет тюрьмы.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры, УП

Детали: На суде прокурор доказал, что в марте 2021 года обвиняемые, находясь в квартире 37-летнего Мандича на Печерске, около часа удерживали его против воли и безжалостно пытали.

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После этого мужчину в полубессознательном состоянии силой посадили в автомобиль и вывезли в поле на территорию Обуховского района Киевской области, где нанесли несколько ударов ножом и душили. После этого тело мужчины спрятали в водосточной трубе в канаве и уехали с места преступления.

Прокуратура отмечает, что во время судебного разбирательства обвиняемые свою вину в полном объеме не признали, а свои версии событий постоянно меняли.

Дословно: "На основании предоставленных прокурором неопровержимых доказательств и учитывая принципиальную позицию относительно наказания, коллегия судей Обуховского районного суда Киевской области приговорила исполнителя преступления к 15 годам лишения свободы.

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Его сообщники, признанные виновными в убийстве и лишении свободы, получили: 13 лет, 7 лет, 8 лет. Еще один участник получил 5 лет за лишение свободы мужчины.

До вступления приговора в законную силу суд оставил четырех обвиняемых под стражей, еще один будет находиться под домашним арестом".