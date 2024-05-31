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Вениславский: Неправомерные действия представителей ТЦК следует обжаловать

Татьяна ОлейникПятница, 31 мая 2024, 20:15
Вениславский: Неправомерные действия представителей ТЦК следует обжаловать
Федор Вениславский. Фото - "Слуга народа"

Народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что в случае нарушений со стороны представителей ТЦК СП или полицейских гражданам следует обжаловать их неправомерные действия.

Источник: член комитета по вопросам национальной безопасности и разведки, народный депутат от фракции "Слуга Народа" Федор Вениславский в эфире УП

Прямая речь: "Если есть нарушения со стороны представителей ТЦК СП, вовлеченных в эти действия органов национальной полиции, то надо обжаловать неправомерные действия органов государственной власти и их должностных лиц".

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Детали: Он также подчеркивает, если у граждан Украины нет оснований для отсрочки от военной службы по мобилизации, то факт обновления или обновления данных не является гарантией того, что человек не будет призван на военную службу.

Темы: мобилизация
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