Вениславский: Неправомерные действия представителей ТЦК следует обжаловать

Народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что в случае нарушений со стороны представителей ТЦК СП или полицейских гражданам следует обжаловать их неправомерные действия.

Источник: член комитета по вопросам национальной безопасности и разведки, народный депутат от фракции "Слуга Народа" Федор Вениславский в эфире УП

Прямая речь: "Если есть нарушения со стороны представителей ТЦК СП, вовлеченных в эти действия органов национальной полиции, то надо обжаловать неправомерные действия органов государственной власти и их должностных лиц".

Реклама:

Детали: Он также подчеркивает, если у граждан Украины нет оснований для отсрочки от военной службы по мобилизации, то факт обновления или обновления данных не является гарантией того, что человек не будет призван на военную службу.