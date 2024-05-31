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До України з Росії повернули 5 депортованих дітей-сиріт

Тетяна ОлійникП'ятниця, 31 травня 2024, 21:13
До України з Росії повернули 5 депортованих дітей-сиріт
скриншот

До України повернули 5 депортованих дітей-сиріт, яких росіяни спершу утримували на окупованій території, а потім вивезли до Росії.

Джерело: засновник організації Save Ukraine Микола Кулеба

Деталі: Повідомляється, що всі діти – вихованці Новопетрівського інтернату Миколаївської області. Після початку повномасштабної війни перші три місяці вони провели на лінії фронту, ховалися від бомб та ракет у підвалі без їжі та води.

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У середині липня 2022 року дітей під дулами автоматів викрали росіяни та перемістили на окуповану територію, повідомив Кулеба.

Пряма мова: "Дітей утримували в Херсонському центрі соціально-психологічної реабілітації. Щодня до них приходили військові та перевіряли, чи раптом ніхто не втік, забороняли спілкуватися з рідними, погрожували.

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У жовтні 2022 року окупанти вивезли їх у Крим, а потім – в Анапу Краснодарського краю. А вже звідти дітей вдалося врятувати й вивезти на більш безпечну територію, у Грузію".

Деталі: Кулеба додав, що за підтримки організації Save Ukraine з Росії повернули вже 356 дітей, з них 90 – це діти-сироти.

Теми: Росіядіти
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