Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Білий дім: Дозвіл на удари зброєю зі США по Росії стосується не лише Харківщини

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 31 травня 2024, 21:45
Білий дім: Дозвіл на удари зброєю зі США по Росії стосується не лише Харківщини
МАЙКЛ КАРПЕНТЕР, ФОТО ОБСЄ

Директор із питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер заявив, що рішення США дозволити Україні удари американською зброєю по території Росії стосується не лише Харківської області.

Джерело: Карпентер в ексклюзивному інтерв'ю ТСН, яке вийшло в етері телемарафону ввечері 31 травня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Карпентер зазначив, що з міркувань оперативної безпеки не може розкривати деталі умов, за яких Україна може завдавати ударів по російській території.

Реклама:

Він, однак, на уточнювальне питання підтвердив, що йдеться про території не лише біля Харківської області, а й Сумщини.

"Це стосується всього регіону на півночі (України. – Ред.), де російські сили обстрілюють Україну. Раніше вони могли відносно безпечно звідти обстрілювати, але тепер українські сили можуть використовувати наші боєприпаси та зброю, щоб мати можливість вести вогонь у відповідь", – зазначив представник Ради нацбезпеки США.

Карпентер відмовився говорити, чи може рішення Вашингтона поширитись на інші російські території.

ВІДЕО ДНЯ

"Як я щойно сказав, ці рекомендації стосуються північного кордону в Харківській і Сумській областях, де російські сили ведуть вогонь по Україні", – наголосив він.

З лютого 2022 року США відмовилися дозволити використовувати будь-яку зброю, яку вони постачають Україні, для ударів на території Росії. Україні було дозволено завдавати ударів по цілях у Криму, оскільки він розташований в межах міжнародно визнаних кордонів України, а Вашингтон не визнає привласнення півострова Москвою.

Як повідомляла "ЄвроПравда", Україна підтвердила обмежений дозвіл на удари по РФ американською зброєю. Утім, президент Зеленський обережно прокоментував те, як це буде втілюватися на практиці.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає правильним коригування обмежень на використання зброї, яку Україна отримує із США.

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про виліт чотирьох бомбардувальників Ту-95

Укренерго: Днями в роботу вийде блок на АЕС, що тимчасово покращить ситуацію

У п'ятницю всю добу світло будуть вимикати за графіками

Смерть українця у витверезнику Вроцлава: до в’язниці посадили 7 причетних осіб

фото, відеоДБР: У міграційників, які "заробляли" на іноземцях, знайшли майна на майже 150 млн

Байден: Україні не дозволено бити американською зброєю по Кремлю

Усі новини...
США
WSJ: США дозволили Україні використовувати HIMARS, GMLRS та артилерію для ударів по РФ
Блінкен каже, що у США і далі коригуватимуть умови використання ЗСУ американської зброї
Зеленський вранці отримав підтвердження дозволу обмежено бити зброєю США по території РФ
Останні новини
00:48
Держмитслужба: Польські фермери припиняють блокування вантажівок на КПП "Рава-Руська"
00:20
Одесу атакують "Шахеди": у місті пролунали вибухи
23:53
Новини економіки 6 червня: відключення світла, міжнародні резерви України скоротилися на 8%
23:37
Повітряні сили повідомили про виліт чотирьох бомбардувальників Ту-95
23:32
оновлюєтьсяУ кількох областях України зафіксували російські ударні дрони
23:18
Червень культурної людини: добірка місць, які варто відвідати на вихідних
23:06
США оголосили санкції проти представників влади Грузії через антизахідний розворот
22:35
Трійця, П’ятидесятниця і Зелені свята: що це і коли святкують
22:32
Макрон про удари по Росії: Межа встановлюється тим, що роблять росіяни
22:22
Києву збільшили ліміти електроенергії – Yasno
Усі новини...
Реклама:
Реклама: