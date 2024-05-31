Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Белый дом: Разрешение на удары оружием из США по России касается не только Харьковщины

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 31 мая 2024, 21:45
Белый дом: Разрешение на удары оружием из США по России касается не только Харьковщины
МАЙКЛ КАРПЕНТЕР, ФОТО ОБСЄ

Директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер заявил, что решение США разрешить Украине удары американским оружием по территории России касается не только Харьковской области.

Источник: Карпентер в эксклюзивном интервью ТСН, которое вышло в эфире телемарафона вечером 31 мая, сообщает "Европейская правда"

Детали: Карпентер отметил, что из соображений оперативной безопасности не может раскрывать детали условий, при которых Украина может наносить удары по российской территории.

Реклама:

Он, однако, на уточняющий вопрос подтвердил, что речь идет о территории не только возле Харьковской области, но и Сумщины.

"Это касается всего региона на севере (Украины. – Ред.), где российские силы обстреливают Украину. Ранее они могли относительно безопасно оттуда обстреливать, но теперь украинские силы могут использовать наши боеприпасы и оружие, чтобы иметь возможность вести огонь в ответ", – отметил представитель Совета нацбезопасности США.

Карпентер отказался говорить, может ли решение Вашингтона распространиться на другие российские территории.

ВИДЕО ДНЯ

"Как я только что сказал, эти рекомендации касаются северной границы в Харьковской и Сумской областях, где российские силы ведут огонь по Украине", – подчеркнул он.

С февраля 2022 года США отказались разрешить использовать любое оружие, которое они поставляют Украине, для ударов на территории России. Украине было разрешено наносить удары по целям в Крыму, поскольку он расположен в пределах международно признанных границ Украины, а Вашингтон не признает присвоения полуострова Москвой.

Как сообщала "ЕвроПравда", Украина подтвердила ограниченное разрешение на удары по РФ американским оружием. Впрочем, президент Зеленский осторожно прокомментировал то, как это будет воплощаться на практике.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает правильным корректировать ограничений на использование оружия, которое Украина получает из США.

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сообщили о вылете четырех бомбардировщиков Ту-95

Укрэнерго: На днях в работу выйдет блок на АЭС, что временно улучшит ситуацию

В пятницу все сутки свет будут выключать по графикам

Смерть украинца в вытрезвителе Вроцлава: в тюрьму посадили 7 причастных лиц

фото, видеоГБР: У служащих миграционной службы, "зарабатывавших" на иностранцах, нашли имущества на почти 150 млн

Байден: Украине не разрешено бить американским оружием по Кремлю

Все новости...
США
WSJ: США разрешили Украине использовать HIMARS, GMLRS и артиллерию для ударов по РФ
Блинкен говорит, что в США и дальше будут корректировать условия использования ВСУ своего оружия
Зеленский утром получил подтверждение разрешения ограниченно бить оружием США по территории РФ
Последние новости
00:48
Гостаможслужба: Польские фермеры прекращают блокирование грузовиков на КПП "Рава-Русская"
00:20
Одессу атакуют "Шахеды": в городе прогремели взрывы
23:53
Новости экономики 6 июня: отключения света, международные резервы Украины сократились на 8%
23:37
Воздушные силы сообщили о вылете четырех бомбардировщиков Ту-95
23:32
обновляетсяВ нескольких областях Украины зафиксировали российские ударные дроны
23:18
Июнь культурного человека: подборка мест, которые следует посетить на выходных
23:06
США объявили санкции против представителей власти Грузии из-за антизападного разворота
22:35
Троица, Пятидесятница и Зеленые праздники: что это и когда празднуют
22:32
Макрон об ударах по России: Предел устанавливается тем, что делают россияне
22:22
Киеву увеличили лимиты электроэнергии – Yasno
Все новости...
Реклама:
Реклама: