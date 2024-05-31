Белый дом: Разрешение на удары оружием из США по России касается не только Харьковщины

Директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер заявил, что решение США разрешить Украине удары американским оружием по территории России касается не только Харьковской области.

Источник: Карпентер в эксклюзивном интервью ТСН, которое вышло в эфире телемарафона вечером 31 мая, сообщает "Европейская правда"

Детали: Карпентер отметил, что из соображений оперативной безопасности не может раскрывать детали условий, при которых Украина может наносить удары по российской территории.

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Он, однако, на уточняющий вопрос подтвердил, что речь идет о территории не только возле Харьковской области, но и Сумщины.

"Это касается всего региона на севере (Украины. – Ред.), где российские силы обстреливают Украину. Ранее они могли относительно безопасно оттуда обстреливать, но теперь украинские силы могут использовать наши боеприпасы и оружие, чтобы иметь возможность вести огонь в ответ", – отметил представитель Совета нацбезопасности США.

Карпентер отказался говорить, может ли решение Вашингтона распространиться на другие российские территории.

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"Как я только что сказал, эти рекомендации касаются северной границы в Харьковской и Сумской областях, где российские силы ведут огонь по Украине", – подчеркнул он.

С февраля 2022 года США отказались разрешить использовать любое оружие, которое они поставляют Украине, для ударов на территории России. Украине было разрешено наносить удары по целям в Крыму, поскольку он расположен в пределах международно признанных границ Украины, а Вашингтон не признает присвоения полуострова Москвой.

Как сообщала "ЕвроПравда", Украина подтвердила ограниченное разрешение на удары по РФ американским оружием. Впрочем, президент Зеленский осторожно прокомментировал то, как это будет воплощаться на практике.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает правильным корректировать ограничений на использование оружия, которое Украина получает из США.