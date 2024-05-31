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У повітряному просторі України зафіксували російські БпЛА

Тетяна Олійник, Олена ІвашківП'ятниця, 31 травня 2024, 23:17
У повітряному просторі України зафіксували російські БпЛА
Ілюстративне фото - Getty Images

Увечері 31 травня російські війська запустили на територію України ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 22:17 військові повідомили про БпЛА типу "Shahed" на Херсонщині, курс північно-західний.

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О 22:47 попередили про БпЛА в східній частині Миколаївщини, курс північно-західний.

О 23:12 стало відомо про БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс західний/північно-західний та БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

О 23:15 повідомили про БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

ВІДЕО ДНЯ

О 23:47 повітряники повідомили, що БпЛА з Херсонщини курсують на Миколаївщину, БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс західний/північно-західний, декілька груп БпЛА в південній частині Миколаївської області, курс західний також БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Білгород-Дністровський район).

00.12 Повітряни сили оновили напрямки руху безпілотників:

Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua
  • Декілька БпЛА в південній частині Миколаївської області, курс західний.
  • БпЛА в Білгород-Дністровському районі Одеської області, курс північний.
  • БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс західний/північно-західний.
  • БпЛА на межі Кіровоградської та Черкаської областей, курс північний/північно-західний.
  • БпЛА на Дніпропетровщині, курсом на Кривий Ріг.
  • БпЛА в східній частині Миколаївщини, курс північно-західний.

О 2.08 військові оновили курс руху ударних БпЛА:

Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua
  • БпЛА в південній та західній частині Кіровоградської області, курс західний/північно-західний.
  • БпЛА в південній та східній частині Вінницької області, курс західний/північно-західний.
  • БпЛА в північній частині Хмельницької області, курс західний.
  • БпЛА в західній частині Житомирської області, курс західний.

О 2.57 загроза  ударних БпЛА була оголошена у Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

  • БпЛА в східній частині Миколаївської області, курс північно-західний.
  • БпЛА в західній частині Кіровоградської області, курс західний.
  • БпЛА в південній частині Вінницької області, курс західний/північно-західний.
  • БпЛА в південній та східній частині Хмельницької області, курс західний.
  • БпЛА в центральній та південній частині Тернопільської області, курс західний.

О 3.17 військові оновили напрямки руху безпілотників: 

  • БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північно-західний.
  • БпЛА в південній та східній частині Вінницької області, курс північно-західний.
  • БпЛА в західній та центральній частині Тернопільської області, курс західний.
  • БпЛА на межі Тернопільської та Івано-Франківської області, курс західний.
  • БпЛА в південній частині Харківської області, курс західний.
  • БпЛА в східній частині Дніпропетровської області, курс північно-західний.

4.58 ПС оновили траєкторії ударних БпЛА:

  • БпЛА західніше Кременчука, курс північний.
  • БпЛА на межі Дніпропетровської та Полтавської області, курс західний.
  • БпЛА в східній частині Кіровоградської області, курс південний.

Теми: Шахедповітряна тривога
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