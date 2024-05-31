В воздушном пространстве Украины зафиксировали российские БПЛА
Вечером 31 мая русские войска запустили на территорию Украины ударные беспилотники.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: В 22:17 военные сообщили о БпЛА типа "Shahed" в Херсонской области, курс северо-западный.
В 22:47 предупредили о БпЛА в восточной части Николаевщины, курс северо-западный.
В 23:12 стало известно о БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курсе западный/северо-западный и БпЛА из Херсонщины, курсом на Николаевщину.
В 23:15 сообщили о БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины.
В 23:47 воздушники сообщили, что БпЛА из Херсона курсируют на Николаевщину, БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс западный/северо-западный, несколько групп БпЛА в южной части Николаевской области, курс западный также БпЛА по акватории Черного моря в направлении Одесской области (Белгород-Днестровский район).
00.12 Воздушные силы обновили направления движения беспилотников:
- Несколько БпЛА в южной части Николаевской области, курс западный.
- БпЛА в Белгород-Днестровском районе Одесской области, курс северный.
- БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс западный/северо-западный.
- БпЛА на границе Кировоградской и Черкасской областей, курс северный/северо-западный.
- БпЛА на Днепропетровщине, курсом на Кривой Рог.
- БпЛА в восточной части Николаевщины, курс северо-западный.
В 2.08 военные обновили движение ударных БпЛА:
- БпЛА в южной и западной части Кировоградской области, курс западный/северо-западный.
- БпЛА в южной и восточной части Винницкой области, курс западный/северо-западный.
- БпЛА в северной части Хмельницкой области, курс западный.
- БпЛА в западной части Житомирской области, курс западный.
В 2.57 угроза ударных БпЛА была объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях.
- БпЛА в восточной части Николаевской области, курс северо-западный.
- БпЛА в западной части Кировоградской области, курс западный.
- БпЛА в южной части Винницкой области, курс западный/северо-западный.
- БпЛА в южной и восточной части Хмельницкой области, курс западный.
- БпЛА в центральной и южной части Тернопольской области, курс западный.
В 3.17 военные обновили направления движения беспилотников:
- БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный.
- БпЛА в южной и восточной части Винницкой области, курс северо-западный.
- БпЛА в западной и центральной части Тернопольской области, курс западный.
- БпЛА на границе Тернопольской и Ивано-Франковской области, курс западный.
- БпЛА в южной части Харьковской области, курс западный.
- БпЛА в восточной части Днепропетровской области, курс северо-западный.
4.58 ПС обновили траектории ударных БпЛА:
- БпЛА западнее Кременчуга, курс северный.
БпЛА на границе Днепропетровской и Полтавской области, курс западный.
БпЛА в восточной части Кировоградской области, курс южный.