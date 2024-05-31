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В воздушном пространстве Украины зафиксировали российские БПЛА

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивПятница, 31 мая 2024, 23:17
В воздушном пространстве Украины зафиксировали российские БПЛА
Иллюстративное фото - Getty Images

Вечером 31 мая русские войска запустили на территорию Украины ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 22:17 военные сообщили о БпЛА типа "Shahed" в Херсонской области, курс северо-западный.

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В 22:47 предупредили о БпЛА в восточной части Николаевщины, курс северо-западный.

В 23:12 стало известно о БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курсе западный/северо-западный и БпЛА из Херсонщины, курсом на Николаевщину.

В 23:15 сообщили о БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины.

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В 23:47 воздушники сообщили, что БпЛА из Херсона курсируют на Николаевщину, БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс западный/северо-западный, несколько групп БпЛА в южной части Николаевской области, курс западный также БпЛА по акватории Черного моря в направлении Одесской области (Белгород-Днестровский район).

00.12 Воздушные силы обновили направления движения беспилотников:

Карта alerts.in.ua
Карта alerts.in.ua
  • Несколько БпЛА в южной части Николаевской области, курс западный.
  • БпЛА в Белгород-Днестровском районе Одесской области, курс северный.
  • БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс западный/северо-западный.
  • БпЛА на границе Кировоградской и Черкасской областей, курс северный/северо-западный.
  • БпЛА на Днепропетровщине, курсом на Кривой Рог.
  • БпЛА в восточной части Николаевщины, курс северо-западный.

В 2.08 военные обновили движение ударных БпЛА:

Карта alerts.in.ua
Карта alerts.in.ua
  • БпЛА в южной и западной части Кировоградской области, курс западный/северо-западный.
  • БпЛА в южной и восточной части Винницкой области, курс западный/северо-западный.
  • БпЛА в северной части Хмельницкой области, курс западный.
  • БпЛА в западной части Житомирской области, курс западный.

В 2.57 угроза ударных БпЛА была объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях.

  • БпЛА в восточной части Николаевской области, курс северо-западный.
  • БпЛА в западной части Кировоградской области, курс западный.
  • БпЛА в южной части Винницкой области, курс западный/северо-западный.
  • БпЛА в южной и восточной части Хмельницкой области, курс западный.
  • БпЛА в центральной и южной части Тернопольской области, курс западный.

В 3.17 военные обновили направления движения беспилотников: 

  • БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный.
  • БпЛА в южной и восточной части Винницкой области, курс северо-западный.
  • БпЛА в западной и центральной части Тернопольской области, курс западный.
  • БпЛА на границе Тернопольской и Ивано-Франковской области, курс западный.
  • БпЛА в южной части Харьковской области, курс западный.
  • БпЛА в восточной части Днепропетровской области, курс северо-западный.

4.58 ПС обновили траектории ударных БпЛА:

  • БпЛА западнее Кременчуга, курс северный.
    БпЛА на границе Днепропетровской и Полтавской области, курс западный.
    БпЛА в восточной части Кировоградской области, курс южный.

Темы: Шахедвоздушная тревога
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