В аеропорту Кишинева затримували помічника Джемілєва, якому ФСБ "шила" екстремізм

В аеропорту Кишинева молдовські спецслужби затримували помічника нардепа Мустафи Джемілєва – Ерола Велієва.

Джерело: голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook

Деталі: За словами Чубарова, Велієва затримали після прильоту в аеропорт Кишинів близько 15 години при проходженні прикордонного контролю для повернення до Києва.

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Пряма мова Чубарова: "Наше особливе занепокоєння пов'язане з тим, що Ерол Велієв є помічником народного депутата України Мустафи Джемілєва та одним із багатьох кримських татар, внесених Росією до списку терористів, які підлягають арешту.

Про ситуацію, що виникла, повідомлено МЗС України, посольство України в Молдові. Меджлісом кримськотатарського народу вживаються інші заходи, спрямовані на захист прав громадянина України Ерола Велієва".

Оновлено: О 16:50 Чубаров повідомив, що Велієва "відвели в інше приміщення в будівлі Кишинівського аеропорту, де його опитуватимуть (допитуватимуть?) співробітники Служби антитерору".

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О 16:59 Чубаров повідомив, що Велієва звільнили.

Пряма мова Чубарова: "Причина затримання – оголошення Росією Ерола у "національний розшук". Щоправда, до чого тут спецслужби суверенної Молдови, будемо ще з'ясовувати".

Що передувало: У 2018 році ФСБ Росії звинувачувала Ерола Велієва у створенні екстремістської групи в Криму.

Рефат Чубаров пояснював, що затриманого в окупованому Криму харків'янина Олександра Стешенка катували і змусили дати потрібні для ФСБ свідчення, після чого Стешенко записав на камеру "зізнання", що помічник народного депутата Мустафи Джемілєва Ерол Велієв нібито просив його в січні 2018 року підпалити на півострові будинок муфтія Криму Еміралі Аблаєва.