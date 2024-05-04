Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

В аеропорту Кишинева затримували помічника Джемілєва, якому ФСБ "шила" екстремізм

Катерина ТищенкоСубота, 4 травня 2024, 17:06
В аеропорту Кишинева затримували помічника Джемілєва, якому ФСБ шила екстремізм
Ерол Велієв, фото ATR

В аеропорту Кишинева молдовські спецслужби затримували помічника нардепа Мустафи Джемілєва – Ерола Велієва.

Джерело: голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook

Деталі: За словами Чубарова, Велієва затримали після прильоту в аеропорт Кишинів близько 15 години при проходженні прикордонного контролю для повернення до Києва.

Реклама:

Пряма мова Чубарова: "Наше особливе занепокоєння пов'язане з тим, що Ерол Велієв є помічником народного депутата України Мустафи Джемілєва та одним із багатьох кримських татар, внесених Росією до списку терористів, які підлягають арешту.

Про ситуацію, що виникла, повідомлено МЗС України, посольство України в Молдові. Меджлісом кримськотатарського народу вживаються інші заходи, спрямовані на захист прав громадянина України Ерола Велієва".

Оновлено: О 16:50 Чубаров повідомив, що Велієва "відвели в інше приміщення в будівлі Кишинівського аеропорту, де його опитуватимуть (допитуватимуть?) співробітники Служби антитерору".

ВІДЕО ДНЯ

О 16:59 Чубаров повідомив, що Велієва звільнили.

Пряма мова Чубарова: "Причина затримання – оголошення Росією Ерола у "національний розшук". Щоправда, до чого тут спецслужби суверенної Молдови, будемо ще з'ясовувати".

Що передувало: У 2018 році ФСБ Росії звинувачувала Ерола Велієва у створенні екстремістської групи в Криму.

Рефат Чубаров пояснював, що затриманого в окупованому Криму харків'янина Олександра Стешенка катували і змусили дати потрібні для ФСБ свідчення, після чого Стешенко записав на камеру "зізнання", що помічник народного депутата Мустафи Джемілєва Ерол Велієв нібито просив його в січні 2018 року підпалити на півострові будинок муфтія Криму Еміралі Аблаєва.

Теми: МолдоваМеджліс
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині

фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"

фотоNYT знайшла, де у Білорусі може зберігатись російська ядерна зброя

Байден схвалив передачу Україні військової допомоги на 400 млн доларів

У Румунії назвали, скільки українських чоловіків втекли в цю країну від мобілізації

Зеленський відповів Фіцо, який образив словаків, що збирали гроші на снаряди Україні

Усі новини...
Молдова
Путіну і Зеленському в Молдові довіряють однаково - опитування
У Молдові Конституційний суд дав дозвіл на референдум про вступ до ЄС
ISW: Кремль дестабілізує Молдову 
Останні новини
07:49
ОВА: За добу окупанти 380 разів вдарили по Запорізькій області
07:27
відеоВ Ростовській області Росії на залізниці горить цистерна з паливом
06:30
ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині
05:28
фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"
04:22
Атеш: Одне з відділень 44 армійського корпусу ЗС РФ відмовилося атакувати Харківщину
03:22
відеоЦієї ночі вибухи лунали у Бєлгородській та Курській областях
02:13
Пентагон "буквально перевертає небо і землю", щоб швидко доставити зброю в Україну
01:10
Центр дослідження енергетики: Україна використовує 12 ГВт електрогенерації, 8 з них просить у сусідів
00:15
оновлюєтьсяХарків знову під ракетним обстрілом: пролунали вибухи
00:10
У прокат вийшов байопік про письменників Розстріляного відродження "Будинок "Слово": огляд
Усі новини...
Реклама:
Реклама: