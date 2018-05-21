ФСБ шиє помічникові Джемілєва "створення екстремістської групи" в Криму

ФСБ Росії звинувачує помічника депутата Верховної ради України Мустафи Джемілєва Ерола Велієва у створенні екстремістської групи в Криму.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ.

За даними Федеральної службою безпеки, силовики нібито припинили діяльність цієї групи.

Група нібито була сформована в Харкові за вказівкою лідера Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова і за підтримки СБУ.

За даними ФСБ, до складу групи, крім Велієва, нібито увійшли колишні спортсмени-боксери Олександр Стешенко та А. Третьяков.

Вони нібито планували скоювати злочини "з метою залякування проросійськи налаштованих кримських татар і нагнітання міжнаціональної напруженості на території Республіки Крим".

І навіть нібито в січні 2018 року підпалили будинок муфтія Криму Еміралі Аблаєва пляшками із запальною сумішшю.

За даними ФСБ, за кожну акцію в Криму учасникам групи нібито обіцяли виплачувати по $500.

За фактом підпалу будинку російське МВС порушило кримінальну справу за ч. 2 ст. 167 КК РФ ("Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене загальнонебезпечним способом").

Слідчі УФСБ також порушили кримінальні справи за ч. 1 і 1.1 ст. 282.1 КК РФ ("Створення екстремістського співтовариства і вербування осіб в діяльність екстремістського співтовариства") щодо Велієва і ч. 2 ст. 282.1 ("Участь в екстремістському співтоваристві") щодо Стешенка і Третьякова.

"Велієву та Третьякову звинувачення за відповідними статтями КК РФ пред'явлені заочно. Обидва оголошені у федеральний розшук", - повідомили в ФСБ.

Раніше повідомлялося, що 11 квітня російські силовики затримали Стешенка на пункті пропуску "Чонгар" під час в’їзду до анексованого Росією Криму. У той день він зателефонував матері і повідомив, що російські силовики на "Чонгарі" "засумнівалися в його схожості з фото в паспорті". З того часу на зв’язок він не виходив.

За словами активістів, ФСБ Росії спочатку підтвердила затримання Стешенка, а потім заперечила.

24 квітня близько 22:00 Стешенка повезли зі спецприймальника для осіб, які відбувають адміністративні покарання, у невідомому напрямку.

25 квітня адвокат Олександра Стешенка Айдер Азаматов заявив, що не може його знайти.

27 квітня Азаматов заявив у російську поліцію окупованого Криму про зникнення Стешенка, якого 24 квітня повезли із спецприймальника в Сімферополі в невідомому напрямку.