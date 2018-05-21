В окупованому Криму Стешенка катували і змусили "свідчити" на камеру – Чубаров

Затриманого в окупованому Криму харків'янина Олександра Стешенка катували і змусили дати потрібні для ФСБ свідчення.

Про це розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає "Укрінформ".

"Це дані, які нам відомі: з 11 квітня його катували просто нескінченно. Його топили в морі багато разів, щоб просто зламати його. Потім через деякий час, коли він дав ФСБ потрібні свідчення, його змусили зателефонувати близьким людям і відмовитися від тих адвокатів, завдяки яким ми отримали хоч якусь інформацію про те, де і в якій ситуації він перебуває", - розповів Чубаров.

Він припускає що на Стешенка продовжують чинити тиск "і, боюся, не тільки моральний".

Чубаров пов’язує з тиском визнання Стешенка на камеру про те, що помічник народного депутата Мустафи Джемілєва Ерол Велієв нібито просив його в січні 2018 року підпалити на півострові будинок муфтія Криму Еміралі Аблаєва.

За словами Стешенка, він відмовився від цієї пропозиції. Однак йому було нібито відомо, що "підпал будинку муфтія" здійснили сам Велієв та третій учасник "екстремістської організації" якийсь Третьяков.

На думку Чубарова, Стешенко, якому може загрожувати обвинувачення у "приховуванні злочину", під тиском ФСБ міг обмовити себе.

"Адвокати просили мене бути обережним і не все говорити, але мені здається я зараз дію в інтересах насамперед Олександра Стешенка. Знаєте, за місяць в умовах російського ФСБ можна з будь-якої людини зробити все що завгодно - коли людина проходить через тортури, моральний тиск, через фізичні страждання, коли її ламають, а потім дають шанс, що якщо вона поведе себе тією лінією, яку їй виписали ФСБ, то вона отримає, скажімо, якийсь мінімум покарання і далі буде вільною", - зазначив Чубаров.

11 квітня російські силовики затримали Стешенка на пункті пропуску "Чонгар" під час в’їзду до анексованого Росією Криму. У той день він зателефонував матері і повідомив, що російські силовики на "Чонгарі" "засумнівалися в його схожості з фото в паспорті". З того часу на зв’язок він не виходив.

За словами активістів, ФСБ Росії спочатку підтвердила затримання Стешенка, а потім заперечила.

24 квітня близько 22:00 Стешенка повезли зі спецприймальника для осіб, які відбувають адміністративні покарання, у невідомому напрямку.

25 квітня адвокат Олександра Стешенка Айдер Азаматов заявив, що не може його знайти.

27 квітня Азаматов заявив у російську поліцію окупованого Криму про зникнення Стешенка, якого 24 квітня повезли із спецприймальника в Сімферополі в невідомому напрямку.

Пізніше ФСБ Росії звинуватила помічника депутата Верховної ради Мустафи Джемілєва Ерола Велієва у створенні екстремістської групи в Криму.

За даними ФСБ, до складу групи, крім Велієва, нібито увійшли колишні спортсмени-боксери Олександр Стешенко та А. Третьяков.

Вони нібито планували скоювати злочини "з метою залякування проросійськи налаштованих кримських татар і нагнітання міжнаціональної напруженості на території Республіки Крим".