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У Повітряних силах розповіли, чим РФ била по Одещині, Дніпру та Харкову напередодні Великодня

Валентина РоманенкоСубота, 4 травня 2024, 21:17
У Повітряних силах розповіли, чим РФ била по Одещині, Дніпру та Харкову напередодні Великодня
ППО. ілюстративне фото Повітряних сил

У суботу 4 травня російські окупаційні війська вдарили по Одещині ракетою "Іскандер-К", по Харкову стріляли зенітним ракетним комплексом С-300, а по Дніпру намагалися поцілити керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69.

Джерело: пресслужба Повітряних сил у коментарі "Українській правді"

Деталі: За даними Повітряних сил, увечері суботи ворог запустив крилату ракету "Іскандер" по Одеській області (за даними місцевої влади, там пошкоджено цивільну інфраструктуру та поранено трьох людей), та обстріляв із комплексу С-300 Харків.

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Крім цього на підльоті до Дніпра українська ППО збила керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 противника.

На уточнююче запитання "Української правди", яку ціль ворог використав 4 травня по столиці, у ПС зазначили, що ця інформація перевіряється.

Теми: ракетний ударПовітряні сили ЗСУ
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