ISW: Росіяни тиснуть на північний захід від Авдіївки, але їхня кінцева мета незрозуміла

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські війська скористалися тактичною перевагою на північному заході від Авдіївки, де продовжують тиснути, проте кінцева мета окупантів на цій ділянці фронту залишається незрозумілою.

Джерело: ISW

Деталі: За даними аналітиків, у ніч з 3 на 4 травня російські війська здійснили помітне тактичне просування на північний захід від Авдіївки в районі Архангельського.

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Експерти припускають: українські війська, можливо, вирішили обміняти простір на час, очікуючи на прибуття масштабної допомоги від США на фронт у найближчі тижні – відповідне рішення для недостатньо забезпечених ресурсами сил, які ризикують бути оточеними з флангу.

Разом з тим ISW продовжує оцінювати, що російські війська, ймовірно, намагаються скористатися обмеженим часовим "вікном" до прибуття західної військової допомоги, інтенсифікуючи наступальні операції, і що російські війська можуть здійснити подальші тактичні кроки в цьому напрямку в найближчому майбутньому.

Також фахівці додають, що, що російські війська, схоже, скористалися тактичною ситуацією на північному заході від Авдіївки, але їхня кінцева мета на цій ділянці фронту залишається незрозумілою.

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Окупанти, швидше за все, вирішили використати зону, де вони, найімовірніше, отримають тактичні переваги в найближчому майбутньому, але незрозуміло, чи будуть вони продовжувати рух на північ до Торецька, чи повернуться до свого попереднього фокусу на Покровськ на північному заході.

"Російські війська вже перекинули на лінію фронту на північний захід від Авдіївки приблизно дивізійну силу (в основному, чотири бригади Центрального військового округу РФ), і, за повідомленнями, продовжують перекидати додаткові сили в цьому районі", – ідетьсі у звіті.

В огляді також не оминули увагою повідомлення про оголошення в розшук президента України Володимира Зеленського, командувача Сухопутних військ України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка та колишнього президента України Петра Порошенка.

Таке рішення Кремля, кажуть аналітики, є частиною інформаційної операції Росії "Майдан 3" і ширших зусиль Кремля з дискредитації нинішнього і попередніх прозахідних українських урядів, які прийшли до влади після Революції гідності в Україні в 2014 році, а також з дипломатичної ізоляції України.

Ключові висновки ISW за 4 травня: