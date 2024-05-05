Лідер Китаю заявив, що хоче працювати з Францією для "врегулювання кризи" в Україні

Лідер Китаю Сі Цзіньпін на сторінках французької газети Le Figaro заявив, що Китай хоче "працювати з Францією і всім міжнародним співтовариством" для завершення війни в Україні, яке він назвав "врегулюванням кризи".

Джерело: TF1info з посиланням на статтю Сі Цзіньпіна в Le Figaro

Деталі: Після прибуття до Парижа в неділю, 5 травня, Сі Цзіньпін опублікував статтю в Le Figaro, в якій заявив, що приїхав до Франції з "трьома посланнями". Він розкрив, чим хоче поділитися з президентом Франції Еммануелем Макроном під час цього дводенного державного візиту, який стане першою офіційною поїздкою голови КНР до Європи з 2019 року.

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Серед головних питань – торговельні та дипломатичні відносини між двома країнами, але також і пошук шляхів вирішення війни в Україні.

Лідер Китаю заявив, що розуміє, що стоїть на кону для європейців в "українській кризі", і відданий низці норм, що регулюють міжнародні відносини. Серед них – "взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності, взаємний ненапад, взаємне невтручання у внутрішні справи, рівність і взаємна вигода, мирне співіснування".

Сі Цзіньпін стверджує, що Китай "вірно застосовує ці принципи". "З моменту заснування нового Китаю понад 70 років тому він ніколи не починав війни і не окупував жодного сантиметра чужої землі", – написав він.

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Лідер Китаю також заявив про "конструктивну роль" в російсько-українській війні. "Китай не спричинив цю кризу, він не є її стороною або учасником", – запевняє він.

Сі Цзіньпін при цьому висловив сподівання, що "мир і стабільність швидко повернуться до Європи".

Він заявив, що хоче "працювати з Францією і всім міжнародним співтовариством" для "врегулювання кризи" в Україні.

Що передувало: Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі 2 травня заявив, що наразі не бачить готовності Китаю як одного з ключових чинників впливу на Росію пристати на українську "формулу миру".

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