Лідер Китаю заявив, що хоче працювати з Францією для "врегулювання кризи" в Україні
Лідер Китаю Сі Цзіньпін на сторінках французької газети Le Figaro заявив, що Китай хоче "працювати з Францією і всім міжнародним співтовариством" для завершення війни в Україні, яке він назвав "врегулюванням кризи".
Джерело: TF1info з посиланням на статтю Сі Цзіньпіна в Le Figaro
Деталі: Після прибуття до Парижа в неділю, 5 травня, Сі Цзіньпін опублікував статтю в Le Figaro, в якій заявив, що приїхав до Франції з "трьома посланнями". Він розкрив, чим хоче поділитися з президентом Франції Еммануелем Макроном під час цього дводенного державного візиту, який стане першою офіційною поїздкою голови КНР до Європи з 2019 року.
Серед головних питань – торговельні та дипломатичні відносини між двома країнами, але також і пошук шляхів вирішення війни в Україні.
Лідер Китаю заявив, що розуміє, що стоїть на кону для європейців в "українській кризі", і відданий низці норм, що регулюють міжнародні відносини. Серед них – "взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності, взаємний ненапад, взаємне невтручання у внутрішні справи, рівність і взаємна вигода, мирне співіснування".
Сі Цзіньпін стверджує, що Китай "вірно застосовує ці принципи". "З моменту заснування нового Китаю понад 70 років тому він ніколи не починав війни і не окупував жодного сантиметра чужої землі", – написав він.
Лідер Китаю також заявив про "конструктивну роль" в російсько-українській війні. "Китай не спричинив цю кризу, він не є її стороною або учасником", – запевняє він.
Сі Цзіньпін при цьому висловив сподівання, що "мир і стабільність швидко повернуться до Європи".
Він заявив, що хоче "працювати з Францією і всім міжнародним співтовариством" для "врегулювання кризи" в Україні.
Що передувало: Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі 2 травня заявив, що наразі не бачить готовності Китаю як одного з ключових чинників впливу на Росію пристати на українську "формулу миру".
Передісторія:
- 30 квітня у Держдепі США пообіцяли вжити заходів проти Китаю, якщо підтвердять сприяння нею передачі озброєння від Північної Кореї до Росії. Перед цим з'явилися повідомлення про те, що російський корабель, який перевозить північнокорейську зброю, використовує китайський порт.
- Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Пекіна підтвердив готовність Білого дому до нових санкцій проти Китаю в разі, якщо він продовжить підтримувати Росію у її повномасштабній війні проти України.
- Нещодавно посол США при НАТО Джуліанна Сміт звинуватила Китай у допомозі Росії досягти військових цілей в Україні, оскільки Пекін продовжує продавати такі товари, як технології безпілотників або порохові компоненти.
- Перед цим державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за підтримку оборонної промисловості Росії, заявивши, що Пекін наразі є основним постачальником критично важливих компонентів для загарбницької війни, яку РФ веде проти України.
- Водночас Сполучені Штати не бачать доказів того, що Китай надає Росії пряму військову підтримку.