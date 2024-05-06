Окупанти пошкодили високовольтний об'єкт "Укренерго" на Сумщині

Вночі росіяни завдали ракетно-дронового удару по Сумській області, пошкодивши серед іншого високовольтний об'єкт НЕК "Укренерго".

Джерело: "Укренерго" у Telegram

Дослівно НЕК: "Серед пошкодженої цивільної інфраструктури – високовольтний об'єкт НЕК "Укренерго". Аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу після відбою тривоги. Ремонтні бригади "Укренерго" працюють над поетапним відновленням енергопостачання споживачів".

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Деталі: Повідомляється, що окупанти не припиняють атакувати і енергооб’єкти у Харківській області.

Увечері 5 травня дією захисту вимикалось обладнання місцевого обленерго.

"Більшу його частину вже повернуто в роботу, але повному відновленню енергопостачання заважають бойові дії поряд з об’єктами енергетичної інфраструктури. Ремонтні роботи проводяться залежно від безпекової ситуації", − пояснили в "Укренерго".

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