У Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві "Хімрезерв": загинула людина
У Кропивницькому горіло підприємство з виробництва лакофарбової продукції "Хімрезерв". Пожежу локалізували. Рятувальники знайшли одного загиблого, ще одна людина постраждала.
Джерело: очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, ДСНС, Суспільне.Кропивницький
Деталі: За даними ДСНС, горіла ємність з рідинами на території резервуарного парку підприємства. За словами Райковича, пожежа не пов’язана з військовою агресією Росії.
"За попереднім визначенням – це надзвичайна подія техногенного характеру. На місці працюють служби ДСНС".
Згодом очільник Кіровоградської ОВА написав, що пожежу на "Хімрезерві" локалізували. Рятувальники знайшли тіло загиблого.
Оновлено: 17:22 рятувальники повідомили про одного постраждалого.
"Отримав опіки руки, проте від госпіталізації відмовився".
За даними ДСНС, причини пожежі та обставини смерті чоловіка наразі встановлюють відповідні фахівці.