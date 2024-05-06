У Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві "Хімрезерв": загинула людина

У Кропивницькому горіло підприємство з виробництва лакофарбової продукції "Хімрезерв". Пожежу локалізували. Рятувальники знайшли одного загиблого, ще одна людина постраждала.

Джерело: очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, ДСНС, Суспільне.Кропивницький

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Деталі: За даними ДСНС, горіла ємність з рідинами на території резервуарного парку підприємства. За словами Райковича, пожежа не пов’язана з військовою агресією Росії.

Фото: ДСНС

"За попереднім визначенням – це надзвичайна подія техногенного характеру. На місці працюють служби ДСНС".

Згодом очільник Кіровоградської ОВА написав, що пожежу на "Хімрезерві" локалізували. Рятувальники знайшли тіло загиблого.

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Фото: ДСНС

Оновлено: 17:22 рятувальники повідомили про одного постраждалого.

"Отримав опіки руки, проте від госпіталізації відмовився".

Фото: ДСНС

За даними ДСНС, причини пожежі та обставини смерті чоловіка наразі встановлюють відповідні фахівці.