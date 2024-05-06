Мілітарний: На українські морські дрони Magura встановили зенітні ракети

Морський дрон Magura з пусковою установкою для ракет Р-73, 6 травня 2024 року. скриншот

На кадрах з російських ЗМІ видно, що морський безпілотник Magura V5, яким Спецпідрозділ Group 13 Головного управління розвідки Міноборони України знищив російський швидкісний катер в Чорному морі 6 травня, є носієм зенітних ракет Р-73.

Джерело: видання "Мілітарний", яке дослідило відео з російських ЗМІ

Деталі: За даними росіян, на фото безпілотника, знятому з вертольота видно, що одна ракета відсутня. Дрон начебто встиг випустити її по російському гелікоптеру Ми-8, однак не влучив.

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Експерти "Мілітарного" відзначають, що на відео помітно появу на борту безпілотника надбудови, що за своїми контурами нагадує радянську зенітну ракету класу "повітря-повітря" Р-73.

Також можна зробити висновок, що "зенітні морські дрони" продовжують нести бойову частину та можуть уражати кораблі супротивника, адже після критичних уражень безпілотника – відбувся потужний вибух.

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Детонація українського морського дрона внаслідок ураження російським гелікоптером Ка-29, 6 травня 2024 року скриншот

Довідково: Р-73 це авіаційна ракета ближнього радіусу, однак вона може запускатися і з наземних установок. Для її наведення не потрібний радар або інші системи, адже вона оснащена власною тепловою головкою самонаведення.

Дослівно: "Пускова установка має направляючі для двох ракет. З високою ймовірністю, вона стабілізована для компенсації морської качки та є поворотною. Ймовірно, для захоплення цілі використовується ГСН самої ракети".

Що передувало: