Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Мілітарний: На українські морські дрони Magura встановили зенітні ракети

Тетяна ОлійникПонеділок, 6 травня 2024, 23:16
Мілітарний: На українські морські дрони Magura встановили зенітні ракети
Морський дрон Magura з пусковою установкою для ракет Р-73, 6 травня 2024 року. скриншот

На кадрах з російських ЗМІ видно, що морський безпілотник Magura V5, яким Спецпідрозділ Group 13 Головного управління розвідки Міноборони України знищив російський швидкісний катер в Чорному морі 6 травня, є носієм зенітних ракет Р-73.

Джерело: видання "Мілітарний", яке дослідило відео з російських ЗМІ

Деталі: За даними росіян, на фото безпілотника, знятому з вертольота видно, що одна ракета відсутня. Дрон начебто встиг випустити її по російському гелікоптеру Ми-8, однак не влучив.

Реклама:

Експерти "Мілітарного" відзначають, що на відео помітно появу на борту безпілотника надбудови, що за своїми контурами нагадує радянську зенітну ракету класу "повітря-повітря" Р-73.

Також можна зробити висновок, що "зенітні морські дрони" продовжують нести бойову частину та можуть уражати кораблі супротивника, адже після критичних уражень безпілотника – відбувся потужний вибух.

ВІДЕО ДНЯ
 
скриншот

Довідково: Р-73 це авіаційна ракета ближнього радіусу, однак вона може запускатися і з наземних установок. Для її наведення не потрібний радар або інші системи, адже вона оснащена власною тепловою головкою самонаведення.

Дослівно: "Пускова установка має направляючі для двох ракет. З високою ймовірністю, вона стабілізована для компенсації морської качки та є поворотною. Ймовірно, для захоплення цілі використовується ГСН самої ракети".

Що передувало: 

Теми: війнаКримбезпілотникиГУР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів

Уряд Словаччини заявив, що Фіцо все ще оперують, замах скоїли з політичних мотивів

Сейм Польщі схвалив зміни правил допомоги українським біженцям

фотоЗМІ: Чоловік, який стріляв у Фіцо, міг належати до проросійської воєнізованої групи

Генштаб: На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла

По всій Україні ввели графіки погодинних відключень світла

Усі новини...
Україна отримала від союзників нову партію ракет до Patriot - уряд Іспанії
Зведення Генштабу: Росіяни завдали 69 авіаударів по Україні за добу
Зеленський на Ставці заслухав Сирського, що повернувся з передової
ГУР про анонс ядерних навчань у Росії: Нічого, крім заяв, не спостерігаємо
Останні новини
00:44
Міністри Естонії, Ісландії та Литви виступили на акції проти скандального закону у Грузії
00:32
футбол"Челсі" попри травму Мудрика переміг "Брайтон": результати матчів АПЛ
00:10
Окупанти завдають ударів по Харкову
23:53
відеоПутін прилетів у Китай, планує розмову "тет-а-тет" з Сі Цзіньпіном
23:35
Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів
23:29
Як це – будувати життя наново у віці 60+. Досвід жінок
23:23
Новини економіки 15 травня: відключення світла, США можуть обмежити доступ Raiffeisen до своєї фінсистеми
23:17
відео, оновленоУ Севастополі повідомили про вибухи та роботу ППО
22:45
Конкурент OpenAI призначив співзасновника Instagram керівником відділу продуктів
22:33
На Сумщині за день зафіксували 37 обстрілів, відомо про загиблу та постраждалого
Усі новини...
Реклама:
Реклама: