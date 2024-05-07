Кірбі про ядерний шантаж: Росії просто треба вивести свої війська 

Щоб вберегти свої війська від ураження зброєю західного виробництва, Росія має просто вивести їх з території України, вважає координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Джерело: Кірбі, речник Державного департаменту США Метью Міллер, "Голос Америки"

Пряма мова Кірбі: "Якщо Путін і російські офіційні особи стурбовані тим, що їхні війська в Україні можуть бути уражені зброєю, яку виготовили в інших державах, - то найлегший спосіб уникнути цього, - це просто, вивести свої війська.

Реклама:

Для лідера великої ядерної держави це просто безрозсудно та безвідповідально брязкати ядерним арсеналом та натякати на його потенційне використання. Очевидно, що ми стежимо за цим зараз і продовжували дуже уважно стежити раніше. Можу вам сказати, що поки що ми нічого не побачили, навіть попри безрозсудну риторику, що змусило б нас змінити нашу позицію стратегічного стримування".

Деталі: Однак наразі, Адміністрація не бачить реальних кроків з боку РФ щодо ймовірного використання ядерної зброї, попри агресивну риторику.

Про те, що наразі Вашингтон не бачить ознак ймовірного використання Росією ядерної зброї на території України, заявив і Міллер.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Міллера: "Російська ядерна риторика була безрозсудною та безвідповідальною протягом усього конфлікту. Попри все ми не бачили жодних підстав для коригування нашої власної ядерної позиції у відповідь на ці заяви, а також - жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні".

Передісторія: