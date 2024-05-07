Кірбі про ядерний шантаж: Росії просто треба вивести свої війська
Щоб вберегти свої війська від ураження зброєю західного виробництва, Росія має просто вивести їх з території України, вважає координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.
Джерело: Кірбі, речник Державного департаменту США Метью Міллер, "Голос Америки"
Пряма мова Кірбі: "Якщо Путін і російські офіційні особи стурбовані тим, що їхні війська в Україні можуть бути уражені зброєю, яку виготовили в інших державах, - то найлегший спосіб уникнути цього, - це просто, вивести свої війська.
Для лідера великої ядерної держави це просто безрозсудно та безвідповідально брязкати ядерним арсеналом та натякати на його потенційне використання. Очевидно, що ми стежимо за цим зараз і продовжували дуже уважно стежити раніше. Можу вам сказати, що поки що ми нічого не побачили, навіть попри безрозсудну риторику, що змусило б нас змінити нашу позицію стратегічного стримування".
Деталі: Однак наразі, Адміністрація не бачить реальних кроків з боку РФ щодо ймовірного використання ядерної зброї, попри агресивну риторику.
Про те, що наразі Вашингтон не бачить ознак ймовірного використання Росією ядерної зброї на території України, заявив і Міллер.
Пряма мова Міллера: "Російська ядерна риторика була безрозсудною та безвідповідальною протягом усього конфлікту. Попри все ми не бачили жодних підстав для коригування нашої власної ядерної позиції у відповідь на ці заяви, а також - жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні".
Передісторія:
- У понеділок Міністерство оборони Росії заявило, що за дорученням правителя країни-агресора Путіна найближчим часом проведе навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.
- Офіційна Москва заявила, що посла Великої Британії Найджела Кейсі викликали до російського Міністерства закордонних справ, щоб висловити ноту протесту. Це стосувалось попередніх заяв голови МЗС Великої Британії Девіда Кемерона про те, що ЗСУ можуть використовувати надану Лондоном зброю на території РФ. Про це Кемерон заявив під час свого візиту до Києва, у четвер, 2-го травня.
- Відповідаючи на цю заяву, у Москві сказали, що готові завдавати ударів по британських військових об’єктах, як на території України, так і поза її межами. Раніше того ж дня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія почала підготовку до ядерних навчань, звинувативши міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона і президента Франції Еммануеля Макрона у "провокаційних заявах і погрозах" та посиленні підтримки України.