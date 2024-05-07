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Сили РФ роблять висновки, але ГУР вигадує нові способи уразити російські судна

Валентина РоманенкоВівторок, 7 травня 2024, 11:56
Сили РФ роблять висновки, але ГУР вигадує нові способи уразити російські судна
МОРСЬКИЙ ДРОН "МАГУРА". ФОТО GETTY IMAGES

У Головному управлінні розвідки Міноборони кажуть, що для ураження російських суден в тимчасово окупованому Криму українські спецпризначенці постійно вигадують нові методи.

Джерело: представник ГУР Андрій Юсов в етері "Радіо Свобода", коментуючи ураження напередодні російського швидкісного патрульного катера "Манґуст"

Пряма мова: "Вони (російські окупанти –ред.) безумовно роблять висновки і намагаються будувати нові огорожі в різний спосіб на різних ділянках. Безумовно, намагаються враховувати. Але зрештою, і оператори Magura (морський дрон), і спецпризначенці ГУР не повторюються кожного разу, діють нелінійно.

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Тому попри те, що вони намагаються ховати кораблі, переводити їх, переховувати, будувати нові загородження, знаходять нові й нові способи показати, що ГУР і Magura працюють надзвичайно ефективно. Ще три мільйони доларів – це нерухомість, яка є вже на морському дні".

Що передувало: 6 травня стало відомо, що підрозділ ГУР "Group 13" за допомогою ударного морського дрона Magura V5 знищив російський швидкісний патрульний катер проєкту 12150 "Манґуст" в тимчасово окупованому Криму.

За даними української розвідки, катери такого класу використовуються російським флотом та спецслужбами як багатоцільові швидкісні судна для патрулювання акваторії, боротьби з диверсантами, а також пошуково-рятувальних операцій.

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В ГУР зазначали, що орієнтовна вартість знищеного "Манґуста" становить близько 3 мільйонів доларів. У російському Міноборони цю заяву не коментували.

Знати більше: Знайти і потопити. Як дрони Буданова Magura нищать російські кораблі

Теми: безпілотникиКримГУРЧФ Росії
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