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На центральному залізничному вокзалі Києва відкрили інфопункт рекрутингу

Олександр ШумілінВівторок, 7 травня 2024, 12:17
На центральному залізничному вокзалі Києва відкрили інфопункт рекрутингу
Фото Укрзалізниці

На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрився інформаційний пункт рекрутингу до української армії, куди може звернутися людина з будь-якого регіону.  

Джерело: повідомлення Укрзалізниці

Дослівно: "Тут спеціально навчені працівники Укрзалізниці надаватимуть інформацію щодо вакансій у ЗСУ та відповідатимуть на поширені питання про посади у військових підрозділах".

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"Інформаційний пункт рекрутингу знаходиться в центральному вестибюлі вокзалу, між головним інфопоінтом та входом до зали №3".

Деталі: Під час відкриття заступник міністра оборони України Наталія Калмикова розповіла, що у будь-якому центрі до лав Сил оборони може долучитися людина з будь-якого регіону.

"Це можливо, навіть маючи на руках повістку для уточнення облікових даних. Тому інформаційні пункти на залізничному вокзалі дозволять нам максимально донести цю інформацію до громадян", — сказала Калмикова.

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За словами члена правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського Київський вокзал щоденно проходять понад 20 тисяч людей, "тому це дуже природна точка контакту з українцями".

Передісторія:

  • В Міністерстві оборони України у березні заявили, що планують відкрити в першому півріччі 2024 року 27 центрів рекрутингу в обласних центрах та великих містах.
  • У місті Мукачево Закарпатської області 2 травня почав роботу ще один Центр рекрутингу української армії, уже 20-й за рахунком по Україні.

Теми: Київармія
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