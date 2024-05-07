На центральному залізничному вокзалі Києва відкрили інфопункт рекрутингу
На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрився інформаційний пункт рекрутингу до української армії, куди може звернутися людина з будь-якого регіону.
Джерело: повідомлення Укрзалізниці
Дослівно: "Тут спеціально навчені працівники Укрзалізниці надаватимуть інформацію щодо вакансій у ЗСУ та відповідатимуть на поширені питання про посади у військових підрозділах".
"Інформаційний пункт рекрутингу знаходиться в центральному вестибюлі вокзалу, між головним інфопоінтом та входом до зали №3".
Деталі: Під час відкриття заступник міністра оборони України Наталія Калмикова розповіла, що у будь-якому центрі до лав Сил оборони може долучитися людина з будь-якого регіону.
"Це можливо, навіть маючи на руках повістку для уточнення облікових даних. Тому інформаційні пункти на залізничному вокзалі дозволять нам максимально донести цю інформацію до громадян", — сказала Калмикова.
За словами члена правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського Київський вокзал щоденно проходять понад 20 тисяч людей, "тому це дуже природна точка контакту з українцями".
Передісторія:
- В Міністерстві оборони України у березні заявили, що планують відкрити в першому півріччі 2024 року 27 центрів рекрутингу в обласних центрах та великих містах.
- У місті Мукачево Закарпатської області 2 травня почав роботу ще один Центр рекрутингу української армії, уже 20-й за рахунком по Україні.