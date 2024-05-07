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Соратники Навального показали зсередини палац Путіна

Альона Мазуренко Вівторок, 7 травня 2024, 13:19
Соратники Навального показали зсередини палац Путіна
Аквадискотека, фото: ФБК

Фонд боротьби з корупцією напередодні інавгурації правителя Росії Володимира Путіна опублікував відео і фотографії з його палацу під Геленджиком.

Джерело: Фонд боротьби з корупцією 

Дослівно: "Ми змогли отримати відеозаписи зсередини палацу Путіна в Геленджику, який вже повністю добудували. І тепер ми побачимо все на власні очі - ліпнину, кришталеві люстри, особисту каплицю і, звичайно ж, аквадискотеку.

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Ми буквально увірвемося до Путіна додому і покажемо, ким він є насправді. Це збожеволілий старий диктатор, який навіть під час розв'язаної ним війни не зміг зупинитися і продовжив будувати свій шикарний палац".

Деталі: Після розслідування про палац Путіна у 2021 році друг правителя РФ бізнесмен Аркадій Ротенберг, заявив, що будівля належить йому і там після ремонту буде відкрито апарт-готель.

Однак, як з'ясував ФБК, через понад 3 роки жодного апарт-готелю в палаці на мисі Ідокопас так і не з'явилося, хоча ремонт уже закінчено.

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Розслідувачам вдалося отримати відео реальних інтер'єрів палацу. Їх зняли на приховану камеру, хто саме це зробив - не уточнюється.

На відео потрапила аквадискотека, басейн, вулична алея з псевдоантичними статуями, джакузі, масажна зала, численні картини на військово-патріотичну тематику, дорогі меблі та люстри.

Крім того, у масажній залі Путіна є висхідний душ (душ для промежини): "Сідаєш, а далі струмінь води (під тиском одна-дві атмосфери) робить свою справу. У літньому віці, кажуть, дуже корисно".

 
висхідний душ Путіна

Замість кімнати для ігор і казино з'явилася домова каплиця, де розташовано незвичайний триптих з іконами Богородиці, Ісуса Христа і святого Володимира. Там також розташований трон.

ФБК опублікував також поверхові плани приміщень палацу. На момент зйомки ще не всі меблі було розпаковано.

Читайте також: Бункери Путіна: аж до Уралу і на глибині до 200 м – росЗМІ розповіли про мережу сховищ президента РФ

Про палац Путіна у Геленджику читайте тут і тут 

 
 
 
 
 
 

Теми: НавальнийПутінРосія
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