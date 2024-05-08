Президент Румунії готовий обговорити відправку системи Patriot в Україну
Президент Румунії Клаус Йоханніс заявив у вівторок, після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, що він відкритий для обговорення відправки ракетної системи Patriot в Україну.
Джерело: Reuters
Деталі: Його заяви пролунали після того, як Німеччина звернулася до країн-членів Європейського Союзу та НАТО зміцнити протиповітряну оборону України.
Пряма мова Йоханніса: "Протягом останніх кількох тижнів точилася дискусія про те, хто може надіслати системи Patriot в Україну.
Президент Байден згадав про це ... під час нашої зустрічі, і я сказав, що відкритий до обговорення. Я повинен обговорити це у Вищій раді оборони, щоб побачити, що ми можемо запропонувати і що ми можемо отримати натомість, тому що неприйнятно залишити Румунію без протиповітряної оборони".
Передісторія:
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейські країни надати Україні більше військової техніки зі своїх запасів.
- 6 травня в уряді Іспанії заявили, що Україна вже отримала ракети до систем ППО Patriot, які їй передали Іспанія та інші союзники.
- 30 квітня Норвегія вирішила виділити додаткові понад 600 млн доларів на підтримку України. З них основна частина піде на ППО.