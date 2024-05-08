Президент Румунії готовий обговорити відправку системи Patriot в Україну

Президент Румунії Клаус Йоханніс заявив у вівторок, після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, що він відкритий для обговорення відправки ракетної системи Patriot в Україну.

Джерело: Reuters

Деталі: Його заяви пролунали після того, як Німеччина звернулася до країн-членів Європейського Союзу та НАТО зміцнити протиповітряну оборону України.

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Пряма мова Йоханніса: "Протягом останніх кількох тижнів точилася дискусія про те, хто може надіслати системи Patriot в Україну.

Президент Байден згадав про це ... під час нашої зустрічі, і я сказав, що відкритий до обговорення. Я повинен обговорити це у Вищій раді оборони, щоб побачити, що ми можемо запропонувати і що ми можемо отримати натомість, тому що неприйнятно залишити Румунію без протиповітряної оборони".

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