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Президент Румунії готовий обговорити відправку системи Patriot в Україну

Олена ІвашківСереда, 8 травня 2024, 01:05
Президент Румунії готовий обговорити відправку системи Patriot в Україну
Зенітно-ракетний комплекс MIM-104 Patriot, фото: Getty Images

Президент Румунії Клаус Йоханніс заявив у вівторок, після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, що він відкритий для обговорення відправки ракетної системи Patriot в Україну.

Джерело: Reuters

Деталі: Його заяви пролунали після того, як Німеччина звернулася до країн-членів Європейського Союзу та НАТО зміцнити протиповітряну оборону України.

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Пряма мова  Йоханніса: "Протягом останніх кількох тижнів точилася дискусія про те, хто може надіслати системи Patriot в Україну.

Президент Байден згадав про це ... під час нашої зустрічі, і я сказав, що відкритий до обговорення. Я повинен обговорити це у Вищій раді оборони, щоб побачити, що ми можемо запропонувати і що ми можемо отримати натомість, тому що неприйнятно залишити Румунію без протиповітряної оборони".

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Теми: ППОРумунія
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