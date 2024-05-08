Після масованої атаки знову оголошували тривогу: окупанти запустили ракету на захід країни
Середа, 8 травня 2024, 06:33
Вранці 8 травня, після нічної масованої атаки, по всій Україні знову була оголошена ракетна небезпека через зліт ракетоносія "Кинджалів" - МіГ-31К. Окупанти випуслити ракету в сторону Стрия, що на Львівщині.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "Зафіксовано зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!"
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Деталі: Ракета полетіла у напрямку Стрия, що на Львівщині.
Тривога тривала близько 30 хвилин.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- У ніч на середу Росія влаштувала по Україні ракетний удар. У всіх областях країни була оголошена повітряна тривога.
- У Києві не зафіксовано постраждалих людей та руйнувань. Всі всі повітряні цілі в районі столиці знищила протиповітряна оборона.