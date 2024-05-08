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Після масованої атаки знову оголошували тривогу: окупанти запустили ракету на захід країни

Олена ІвашківСереда, 8 травня 2024, 06:33
Після масованої атаки знову оголошували тривогу: окупанти запустили ракету на захід країни
Система ППО, фото: Getty Images

Вранці 8 травня, після нічної масованої атаки, по всій Україні знову була оголошена ракетна небезпека через зліт ракетоносія "Кинджалів" - МіГ-31К. Окупанти випуслити ракету в сторону Стрия, що на Львівщині.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Зафіксовано зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!"

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Деталі: Ракета полетіла у напрямку Стрия, що на Львівщині.

Тривога тривала близько 30 хвилин.

Нагадаємо:

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Теми: ракетний удар
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