Після масованої атаки знову оголошували тривогу: окупанти запустили ракету на захід країни

Вранці 8 травня, після нічної масованої атаки, по всій Україні знову була оголошена ракетна небезпека через зліт ракетоносія "Кинджалів" - МіГ-31К. Окупанти випуслити ракету в сторону Стрия, що на Львівщині.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Зафіксовано зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!"

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Деталі: Ракета полетіла у напрямку Стрия, що на Львівщині.

Тривога тривала близько 30 хвилин.

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