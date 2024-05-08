Арахамія прогнозує, що близько 70% військовозобовʼязаних оновлюватимуть дані через е-кабінет

Голова парламентської фракції "Слуга народу", член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія прогнозує, що близько 70% військовозобовʼязаних оновлюватимуть військово-облікові дані через електронний кабінет.

Джерело: Арахамія під час брифінгу у Верховній Раді

Деталі: Член оборонного парламентського комітету нагадав, що з 18 травня всі військовозобовʼязані громадяни мають оновити свої військо-облікові дані. За його словами, це можна зробити трьома шляхами – через ТЦК та СП або ЦНАП, або електронний кабінет, який незабаром має створити Міністерство оборони.

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Пряма мова: "У нас прогноз, що десь 70% людей будуть робити це через електронний кабінет".

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