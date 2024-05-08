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Арахамія прогнозує, що близько 70% військовозобовʼязаних оновлюватимуть дані через е-кабінет

Ангеліна СтрашкуличСереда, 8 травня 2024, 18:11
Арахамія прогнозує, що близько 70% військовозобовʼязаних оновлюватимуть дані через е-кабінет
фото ілюстративне

Голова парламентської фракції "Слуга народу", член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія прогнозує, що близько 70% військовозобовʼязаних оновлюватимуть військово-облікові дані через електронний кабінет.

Джерело: Арахамія під час брифінгу у Верховній Раді

Деталі: Член оборонного парламентського комітету нагадав, що з 18 травня всі військовозобовʼязані громадяни мають оновити свої військо-облікові дані. За його словами, це можна зробити трьома шляхами – через ТЦК та СП або ЦНАП, або електронний кабінет, який незабаром має створити Міністерство оборони. 

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Пряма мова: "У нас прогноз, що десь 70% людей будуть робити це через електронний кабінет".

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Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Документ набирає чинності 18 травня. 
  • Головна зміна в законі, порівняно з початковою версією, – виключення конкретних термінів демобілізації військовослужбовців. 
  • Парламент доручив Кабінету міністрів унормувати питання звільнення військових зі служби і їх ротації окремим законопроєктом.

Теми: мобілізаціядіджиталізаціяСлуга народу
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