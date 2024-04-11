Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про мобілізацію
Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт щодо вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
Джерело: нардеп від "Голоса" Ярослав Железняк у Telegram
Пряма мова: "В редакції комітету. Всі враховані 31 правка набрали голоси на підтвердження. Без інтриги окрім правки про демобілізацію (там 227).
Поки невідомо чи буде хтось вносити постанову для блокування спікером".
Деталі: "За" – 283 нардепи.
Голоси по фракціях:
"Слуга народу" 192
"ЄС" 0
"Батьківщина" 2
"Платформа за життя та мир" 18
"Голос" 16
"Відновлення" 16
"За майбутнє" 12
"Довіра" 15
Позафракційні 12.
Згідно з супровідними документами, цей закон набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців дванадцятого і тринадцятого підпункту 2 пункту 8 розділу І цього закону (щодо внесення змін до частин четвертої і п'ятої статті 6 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"), які набирають чинності через вісім місяців з дня, наступного за днем опублікування цього закону.
Знати більше: Нові правила мобілізації. Що передбачає ухвалений Радою закон
Передісторія:
- Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію.
- 9 квітня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки завершив напрацювання до другого читання законопроєкту про мобілізацію. Було заявлено, що документ готовий до розгляду в залі парламенту.
- Того ж дня стало відомо, що Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців із урядового законопроєкту про мобілізацію. Виключення питання демобілізації із законопроєкту ініціював головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.