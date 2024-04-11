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Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про мобілізацію

Валентина РоманенкоЧетвер, 11 квітня 2024, 10:46
Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про мобілізацію

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт щодо вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Джерело: нардеп від "Голоса" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "В редакції комітету. Всі враховані 31 правка набрали голоси на підтвердження. Без інтриги окрім правки про демобілізацію (там 227).

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Поки невідомо чи буде хтось вносити постанову для блокування спікером".

Деталі: "За" – 283 нардепи.

Голоси по фракціях:

ВІДЕО ДНЯ

"Слуга народу" 192

"ЄС" 0

"Батьківщина" 2

"Платформа за життя та мир" 18

"Голос" 16

"Відновлення" 16

"За майбутнє" 12

"Довіра" 15

Позафракційні 12.

Згідно з супровідними документами, цей закон набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців дванадцятого і тринадцятого підпункту 2 пункту 8 розділу І цього закону (щодо внесення змін до частин четвертої і п'ятої статті 6 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"), які набирають чинності через вісім місяців з дня, наступного за днем опублікування цього закону.

Знати більше: Нові правила мобілізації. Що передбачає ухвалений Радою закон

Передісторія:

  • Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. 
  • 9 квітня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки завершив напрацювання до другого читання законопроєкту про мобілізацію. Було заявлено, що документ готовий до розгляду в залі парламенту.
  • Того ж дня стало відомо, що Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців із урядового законопроєкту про мобілізацію. Виключення питання демобілізації із законопроєкту ініціював головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Теми: мобілізаціяВерховна Рада
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