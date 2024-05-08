ЦВК України роз′яснила, чому Путін нелегітимний

Центральна виборча комісія на своєму засіданні 8 травня назвала результати так званих "виборів" правителя РФ Володимира Путіна нікчемними, а самого лідера Кремля нелегітимним.

Джерело: пресслужба ЦВК

Дослівно: "Комісія під час сьогоднішнього засідання наголосила на нікчемності "результатів виборів" президента РФ, зокрема протиправно організованих та проведених на тимчасово окупованих територіях України, а отже, і на нелегітимності "обраної" на таких "виборах" особи".

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Деталі: В Центрвиборчкомі нагадали, що країна-агресор всупереч міжнародному праву організувала на тимчасово окупованих територіях так звані "вибори".

Наголошується, що росіяни застосовували в окупації вже опрацьовані раніше технології психологічного та фізичного примусу громадян України до відповідного "волевиявлення", з показною активністю "виборців" та підтасованими результатами.

В ЦВК зазначили, що легітимними на території суверенної незалежної України можна вважати тільки ті вибори та їх результати, організація і проведення яких здійснювались відповідно до положень Конституції та законів України і лише утвореними та уповноваженими на це законами України органами їх адміністрування.

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ЦВК закликала іноземні держави, а також міжнародні організації не визнавати результатів зазначених так званих "виборів" президента РФ та легітимності Путіна.

Окрім того – застосувати санкції та інші заходи впливу стосовно посадових і службових осіб РФ, які підтримали, брали участь в організації та проведенні псевдовиборів на тимчасово окупованих частинах території України, а також припинити будь-яку співпрацю з державою-агресором та її органами.

Також ЦВК звернулася до Служби безпеки щодо притягнення до кримінальної відповідальності членів ЦВК РФ та інших посадових і службових осіб органів РФ, які організовували та проводили на тимчасово окупованих територіях України так звані вибори президента РФ, а також інших осіб, причетних до такої діяльності.

Що було раніше: Перед цим влада РФ у столиці-країни агресора провела так звану "інавгурацію" правителя Росії Володимира Путіна після організованих Кремлем непрозорих "виборів". Путін фактично знаходиться у владі з 2000 року, і зможе правити країною ще 6 років.

Після фальсифікованих "виборів" у Росії Путін втратив легітимність як президент цієї держави, тож "Українська правда" та "Європейська правда" більше не вживають термін "президент" щодо цієї особи. Тут ми обґрунтовуємо та пояснюємо важливість цієї зміни.