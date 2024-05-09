Палата представників США проголосувала проти відставки спікера Джонсона
Четвер, 9 травня 2024, 01:58
Переважна більшість республіканців і демократів у Палаті представників США проголосували проти подання щодо відставки спікера Майка Джонсона.
Деталі: Членкиня Палати представників США республіканка Марджорі Тейлор Грін звинуватила спікера Майка Джонсона у змові з Демократичною партією і запропонувала голосувати за його відставку.
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Ініціативу Грін підтримали лише 11 республіканців, причому решта 196 інших представників цієї партії виступили категорично проти звільнення Джонсона.
На підтримку спікера-республіканця також виступили 163 демократи.
Таким чином, Джонсон залишається на чолі Палати представників Конгресу США.