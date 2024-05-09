Палата представників США проголосувала проти відставки спікера Джонсона

Переважна більшість республіканців і демократів у Палаті представників США проголосували проти подання щодо відставки спікера Майка Джонсона.

Джерело: Укрінформ, Reuters

Деталі: Членкиня Палати представників США республіканка Марджорі Тейлор Грін звинуватила спікера Майка Джонсона у змові з Демократичною партією і запропонувала голосувати за його відставку.

Реклама:

Ініціативу Грін підтримали лише 11 республіканців, причому решта 196 інших представників цієї партії виступили категорично проти звільнення Джонсона.

На підтримку спікера-республіканця також виступили 163 демократи.

Таким чином, Джонсон залишається на чолі Палати представників Конгресу США.