Зброя для "Азову": петиція про розблокування набрала понад 25 тисяч голосів за добу

За добу петиції щодо сприяння розблокуванню надання західної зброї 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Джерело: петиції на сайті ОП

Дослівно: "Закон США про консолідовані асигнування містить положення, яке блокує можливість використання американських коштів на забезпечення батальйону "Азов" зброєю, навчаннями та іншою допомогою: "(Розділ 8138) Забороняє використання коштів, наданих цим законом, для надання зброї, навчань, чи іншої допомоги батальйону "Азов"."

Реклама:

Закликаємо президента України доручити прем'єр-міністру та міністерству закордонних справ терміново провести переговори з урядом Сполучених Штатів Америки щодо скасування цих обмежень, аби забезпечити 12-ій бригаді спеціального призначення "Азов" необхідну підтримку".

Деталі: Петиція з'явилася на сайті ОП 7 травня. Ініціатор – Микола Марченков.

Станом на 9 травня петицію підтримали понад 25 тисяч громадян.

ВІДЕО ДНЯ

Автор петиції зазначає, що бригада "Азову" за час свого існування бригада неодноразово демонструвала свою бойову готовність, беручи участь у найбільш запеклих боях, включно з обороною Маріуполя у 2022 році.

А бійці "Азову" за 10 років від заснування підтвердили свій високий професіоналізм і мотивацію.

Що передувало: 3 травня сайт Офісу президента відхилив публікацію петиції щодо сприяння розблокуванню надання західної зброї та допомоги 12-й бригаді спеціального призначення "Азов".

Нагадаємо: