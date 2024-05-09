Росіяни зламали супутниковий сигнал "Інтера" і транслювали парад у Москві

Росіяни зламали супутниковий ефір каналів групи StarLightMedia та "Інтер" і запустили трансляцію параду в Москві на Красній площі.

Джерело: "Детектор медіа"

Деталі: Про це свідчать відео, які почали зʼявлятися у різних телеграм каналах. Цю ж інформацію підтвердили виданню і в Національній раді з питань телебачення та радіомовлення.

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Зазначається, що українські провайдери переходять на IPTV сигнал, фахівці працюють над відбиттям хакерської атаки.

Нагадаємо: У Москвій 9 травня проходить військовий парад. Російський керівник Володимир Путін під час своєї промови звинуватив Захід в "спотворенні правди про Другу світову війну" та натякнув на готовність застосувати стратегічну ядерну зброю.