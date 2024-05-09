Перепризначення Кубракова не розглядатиметься, поки не поділять Мінінфраструктури – джерела

Питання щодо перепризначення Олександра Кубракова не буде на порядку денному, допоки не буде готового поділу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у фракції "Слуга народу"

Деталі: Джерела УП підтверджують, що 9 травня у парламенті не буде перепризначення Кубракова. Найближчими днями народні депутати разом із Кабміном займуться розподілом міністерства на два окремі відомства – Міністерство інфраструктури та Міністерство регіональної політики.

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Поки що планується, що Кубраков залишатиметься т.в.о. міністра інфраструктури. Водночас питання, чи буде призначений ексвіцепрем'єр на посаду очільника новоствореного міністерства, залишається відкритим.

Що передувало: 9 травня 2024 року парламент звільнив Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України- міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Самого урядовця в залі засідань не було.

Не запросили його і на обговорення питання відставки напередодні.

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