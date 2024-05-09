Кубраков про потенційне звільнення: Зі мною це рішення не обговорювали

Кубраков, фото з його Facebook

Віцепремʼєр з питань відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що очільник уряду та у фракції з ним не обговорювали рішення про його відставку.

Джерело: Кубраков у Facebook, нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "Коротко щодо зареєстрованого у парламенті проєкту постанови про моє звільнення з посади Віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Завжди готовий до відкритого діалогу та детального звіту щодо роботи міністерства за всіма напрямками у моїй відповідальності.

Керівництво фракції та очільник уряду Денис Шмигаль зі мною це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений...

Щодо голосування за даний проект постанови Верховною Радою — за 5 років спільної роботи ми пройшли великий шлях. З абсолютною більшістю — шлях в одному напрямку. Кожен приймає рішення відповідно до своїх переконань і несе за це відповідальність".

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Деталі: Рада прийняла рішення про призначення Кубракова віце-прем’єр-міністром з відновлення України у грудні 2022 року.

Железняк відзначив, що у Раді перед звільненням виступатиме міністр агрополітики Микола Сольський, якого викрили на заволодінні державною землею, а от виступу Кубракова чомусь не буде.

Що передувало: 9 травня у Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Кубракова.

Комітет ВРУ з питань транспорту підтримав проєкт постанови і згодом парламент звільнив його.

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