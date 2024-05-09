Рада звільнила віцепрем’єра Кубракова

Парламент звільнив Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України- міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: "За" - 272 нардепи.

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Самого урядовця в залі засідань не було.

Що передувало: 9 травня у Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Кубракова. Сам Кубраков заявив, що очільник уряду та фракція "Слуга народу" не обговорювали з ним рішення про його відставку.

Як писала "Українська правда", народні депутати зі "Слуги народу" на засіданні фракції 8 травня вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на два окремих відомства та звільнити Кубракова.

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Парламентський комітет з питань організації державної влади запропонував утворити Міністерство інфраструктури і Міністерство регіональної політики. Це підтримав премʼєр-міністр Денис Шмигаль, який брав участь у засіданні фракції СН.

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