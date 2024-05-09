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Зеленський офіційно звільнив Залужного з військової служби і призначив послом в Британію

Олександр ШумілінЧетвер, 9 травня 2024, 13:43
Зеленський офіційно звільнив Залужного з військової служби і призначив послом в Британію
Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський звільнив колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби у відставку, а іншим указом призначив його послом України у Великій Британії.

Джерело: Укази Зеленського, опубліковані на сайті президента

Дослівно: "Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу".

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"Призначити Залужного Валерія Федоровича надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії".

Передісторія:

  • Раніше ЗМІ писали, що Залужний взимку, ще до призначення його на посаду посла у Великій Британії, пройшов військово-лікарську комісію, де був визнаний непридатним для служби в армії.
  • У березні 2024 року стало відомо, що Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії, Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит.

Теми: ЗеленськийЗалужний
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