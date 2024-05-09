Зеленський офіційно звільнив Залужного з військової служби і призначив послом в Британію

Президент Володимир Зеленський звільнив колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби у відставку, а іншим указом призначив його послом України у Великій Британії.

Джерело: Укази Зеленського, опубліковані на сайті президента

Дослівно: "Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу".

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"Призначити Залужного Валерія Федоровича надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії".

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