Зеленський офіційно звільнив Залужного з військової служби і призначив послом в Британію
Четвер, 9 травня 2024, 13:43
Президент Володимир Зеленський звільнив колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби у відставку, а іншим указом призначив його послом України у Великій Британії.
Джерело: Укази Зеленського, опубліковані на сайті президента
Дослівно: "Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу".
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"Призначити Залужного Валерія Федоровича надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії".
Передісторія:
- Раніше ЗМІ писали, що Залужний взимку, ще до призначення його на посаду посла у Великій Британії, пройшов військово-лікарську комісію, де був визнаний непридатним для служби в армії.
- У березні 2024 року стало відомо, що Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії, Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит.