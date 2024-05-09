Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію

Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні, а також продовження строку проведення загальної мобілізації з 14 травня до 11 серпня.

Джерело: картки законопроєктів 3685-ІХ, 3684-ІХ

Довідково: Це вже одинадцяте продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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