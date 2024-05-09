Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію
Четвер, 9 травня 2024, 17:07
Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні, а також продовження строку проведення загальної мобілізації з 14 травня до 11 серпня.
Джерело: картки законопроєктів 3685-ІХ, 3684-ІХ
Довідково: Це вже одинадцяте продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії.
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Передісторія:
- 6 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти про затвердження указів про продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації.
- 8 травня Верховна Рада затвердила укази президента про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 11 серпня 2024 року.