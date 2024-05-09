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У Пентагоні заявили про блокування доступу до Starlink для росіян в Україні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 9 травня 2024, 21:56
У Пентагоні заявили про блокування доступу до Starlink для росіян в Україні
Starlink. фото - getty images

У Пентагоні стверджують, що запобігли несанкціонованому використанню російськими військовими інтернет-терміналів Starlink, якими керує компанія SpaceX Ілона Маска, на полі бою у війні з Україною.

Джерело: інтерв'ю Bloomberg розповів керівник відділу космічної політики Міністерства оборони США Джон Плам, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами Плама, США "активно співпрацювали з урядом України та компанією SpaceX з метою протидії незаконному використанню Росією терміналів Starlink".

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"Станом на зараз ми успішно протидіємо російському використанню, але я впевнений, що Росія продовжить намагатися знайти способи використовувати Starlink та інші комерційні системи зв'язку", – додав він.

Посадовець Пентагону відмовився уточнити, які тактики, методи або процедури використовуються для припинення використання Росією терміналів Starlink. Він, однак, запевнив, що йдеться про "хороші рішення", які знайшли спільно зі Starlink та Україною.

У лютому українські військові звернули увагу, що росіяни почали використовувати термінали Starlink компанії SpaceX Ілона Маска на своїх позиціях. Пізніше цю інформацію підтвердили в українській військовій розвідці, де заявили, що РФ закуповує термінали в арабських країнах.

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У зв'язку з цим демократи в Палаті представників США розпочали розслідування щодо SpaceX.

Нагадаємо, у вересні 2023 року комітет Сенату США зі збройних сил зайнявся вивченням питань національної безпеки, викликаних рішенням Ілона Маска заблокувати його приватну супутникову мережу Starlink біля Криму.

Теми: СШАвійна
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