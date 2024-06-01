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На Харківщині через ворожий обстріл постраждало 12 людей, серед них восьмеро дітей

Олена ІвашківСубота, 1 червня 2024, 07:34
На Харківщині через ворожий обстріл постраждало 12 людей, серед них восьмеро дітей
Наслідки російської атаки на Харківщині, фото: Олег Синєгубов

У ніч на суботу ЗС РФ вдарили по приватній забудові в Балаклії, що на Харківщині: 12 осіб постраждало.

Джерело: Балаклійська МВА у Telegram

Деталі: Ворог поцілив по приватній житловій забудові.

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За попередньою інформацією постраждало 12 осіб з них 8 дітей та вагітна жінка. 

Всім надається медична допомога.

Доповнено: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на момент ракетного удару в двох будинках знаходились 12 людей: 4 дорослих (з них - одна вагітна жінка) та 8 дітей віком від 2 до 17 років.

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У всіх постраждалих - стан середньої важкості, у однії дитини - гостра реакція на стрес.

Постраждалі госпіталізовані до лікарні.

В будинках виникла пожежа.

Нагадаємо: 

Теми: Харківська областьвійна
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