На Харківщині через ворожий обстріл постраждало 12 людей, серед них восьмеро дітей

У ніч на суботу ЗС РФ вдарили по приватній забудові в Балаклії, що на Харківщині: 12 осіб постраждало.

Джерело: Балаклійська МВА у Telegram

Деталі: Ворог поцілив по приватній житловій забудові.

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За попередньою інформацією постраждало 12 осіб з них 8 дітей та вагітна жінка.

Всім надається медична допомога.

Доповнено: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на момент ракетного удару в двох будинках знаходились 12 людей: 4 дорослих (з них - одна вагітна жінка) та 8 дітей віком від 2 до 17 років.

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У всіх постраждалих - стан середньої важкості, у однії дитини - гостра реакція на стрес.

Постраждалі госпіталізовані до лікарні.

В будинках виникла пожежа.

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