На Харківщині через ворожий обстріл постраждало 12 людей, серед них восьмеро дітей
Субота, 1 червня 2024, 07:34
У ніч на суботу ЗС РФ вдарили по приватній забудові в Балаклії, що на Харківщині: 12 осіб постраждало.
Джерело: Балаклійська МВА у Telegram
Деталі: Ворог поцілив по приватній житловій забудові.
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За попередньою інформацією постраждало 12 осіб з них 8 дітей та вагітна жінка.
Всім надається медична допомога.
Доповнено: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на момент ракетного удару в двох будинках знаходились 12 людей: 4 дорослих (з них - одна вагітна жінка) та 8 дітей віком від 2 до 17 років.
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У всіх постраждалих - стан середньої важкості, у однії дитини - гостра реакція на стрес.
Постраждалі госпіталізовані до лікарні.
В будинках виникла пожежа.
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