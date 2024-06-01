Удар РФ по Харкову 31 травня: кількість загиблих зросла до 9

До 9 збільшилася кількість загиблих внаслідок ударів по Новобаварському району Харкова у ніч на 31 травня.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: У суботу зранку в ОВА повідомили про 7 жертв, серед яких четверо чоловіків і три жінки.

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Зазначалося, що під завалами можуть перебувати ще дві жінки.

Оновлено: Пізніше голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу Новобаварського району Харкова зросла до 9.

Серед них троє жінок 39, 68 та 86 років і четверо чоловіків віком 52, 64, 41 та 28 років.

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У суботу вдень рятувальники знайшли тіла ще двох жертв. Їхні дані встановлюються.

Що передувало: У ніч на 31 травня російські війська спрямували по Харкову 5 керованих ракет С-300/С-400 із Бєлгородської області РФ, у результаті чого руйнувань зазнав 5-поверховий житловий будинок. Окрім загиблих, 25 людей дістали поранення.