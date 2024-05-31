Кількість загиблих у Харкові зросла до 5, під завалами ще є люди

У Харкові, після російського удару по п'ятиповерхівці, з-під завалів деблокували ще одне тіло чоловіка. Триває пошук людей під завалами.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у соцмережах, відео Харківської обласної прокуратури

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Пряма мова: "Всього за ніч російського теракту – п'ять загиблих".

Деталі: За словами очільника області, триває розбір завалів — під ними можуть бути ще люди.

Оновлено: Синєгубов додав, що ворог знову застосовував тактику подвійних ударів. По житловій забудові прилетіла ракета С-300. "Поряд жодного інфраструктурного об‘єкта військового призначення", - наголосив голова ОВА.

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Він повідомив, що внаслідок удару 25 людей поранені, з них 8 – госпіталізовані, серед яких 2 — у важкому стані.

Також до лікарні направлені дівчинка 12 років та хлопчик 11 років — обидва у середньому стані.

Що передувало: У ніч на 31 травня російські війська спрямували по Харкову 5 керованих ракет С-300/С-400 із Белгородської області РФ, у результаті чого руйнувань зазнав 5-поверховий житловий будинок. Окрім загиблих, 25 людей дістали поранення, з яких двоє дітей. Під завалами може знаходитись ще декілька людей.