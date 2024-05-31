Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кількість загиблих у Харкові зросла до 5, під завалами ще є люди

Євген КізіловП'ятниця, 31 травня 2024, 09:42
Кількість загиблих у Харкові зросла до 5, під завалами ще є люди
Зруйнований 5-поверховий будинок у Харкові. фото: ОВА

У Харкові, після російського удару по п'ятиповерхівці, з-під завалів деблокували ще одне тіло чоловіка. Триває пошук людей під завалами.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у соцмережах, відео Харківської обласної прокуратури

Реклама:

Пряма мова: "Всього за ніч російського теракту – п'ять загиблих".

Деталі: За словами очільника області, триває розбір завалів — під ними можуть бути ще люди.

Оновлено: Синєгубов додав, що ворог знову застосовував тактику подвійних ударів. По житловій забудові прилетіла ракета С-300. "Поряд жодного інфраструктурного об‘єкта військового призначення", - наголосив голова ОВА.

ВІДЕО ДНЯ

Він повідомив, що внаслідок удару 25 людей поранені, з них 8 – госпіталізовані, серед яких 2 — у важкому стані.

Також до лікарні направлені дівчинка 12 років та хлопчик 11 років — обидва у середньому стані.

Що передувало: У ніч на 31 травня російські війська спрямували по Харкову 5 керованих ракет С-300/С-400 із Белгородської області РФ, у результаті чого руйнувань зазнав 5-поверховий житловий будинок. Окрім загиблих, 25 людей дістали поранення, з яких двоє дітей. Під завалами може знаходитись ще декілька людей.

Теми: Харківракетний ударжертвивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про виліт чотирьох бомбардувальників Ту-95

Укренерго: Днями в роботу вийде блок на АЕС, що тимчасово покращить ситуацію

У п'ятницю всю добу світло будуть вимикати за графіками

Смерть українця у витверезнику Вроцлава: до в’язниці посадили 7 причетних осіб

фото, відеоДБР: У міграційників, які "заробляли" на іноземцях, знайшли майна на майже 150 млн

Байден: Україні не дозволено бити американською зброєю по Кремлю

Усі новини...
Харків
Росіяни вночі били по Харкову ракетами С-300/400: 4 загиблих, 25 поранених
ISW: Окупанти готують другу фазу наступу на Харківщині і перекидають підкріплення
Прокуратура: у Харкові одна п’ятиповерхівка зруйнована і більше 20 пошкоджені
Останні новини
00:48
Держмитслужба: Польські фермери припиняють блокування вантажівок на КПП "Рава-Руська"
00:20
Одесу атакують "Шахеди": у місті пролунали вибухи
23:53
Новини економіки 6 червня: відключення світла, міжнародні резерви України скоротилися на 8%
23:37
Повітряні сили повідомили про виліт чотирьох бомбардувальників Ту-95
23:32
оновлюєтьсяУ кількох областях України зафіксували російські ударні дрони
23:18
Червень культурної людини: добірка місць, які варто відвідати на вихідних
23:06
США оголосили санкції проти представників влади Грузії через антизахідний розворот
22:35
Трійця, П’ятидесятниця і Зелені свята: що це і коли святкують
22:32
Макрон про удари по Росії: Межа встановлюється тим, що роблять росіяни
22:22
Києву збільшили ліміти електроенергії – Yasno
Усі новини...
Реклама:
Реклама: