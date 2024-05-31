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Росіяни вночі били по Харкову ракетами С-300/400: 4 загиблих, 25 поранених

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 31 травня 2024, 08:27
Росіяни вночі били по Харкову ракетами С-300/400: 4 загиблих, 25 поранених
Фото: ДСНС Харківщини

У ніч на 31 травня російські війська спрямували по Харкову 5 керованих ракет С-300/С-400 із Белгородської області РФ, у результаті чого руйнувань зазнав 5-поверховий житловий будинок, 4 людей загинули, 25 – дістали поранення, з яких двоє дітей. Під завалами може знаходитись ще від 4 до 6 людей.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, поліція, ДСНС Харківщини, Повітряні сили

Дослівно ДСНС: "Одна з ракет поцілила у п'ятиповерховий житловий будинок, в наслідок чого, були повністю зруйновані конструкції з 3-го по 5-й поверхи одного з його під'їздів. Сталася пожежа на площі 80 кв.м. З напівзруйнованого будинку ДСНСники врятували 6 людей, з них 1 дитину".

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Деталі: Синєгубов повідомив, що станом на ранок загинули четверо людей. "На жаль, у зруйнованому будинку виявили ще одне тіло загиблого. На цю хвилину - четверо загиблих", - повідомив він.

 

Він додав, що серед 25 постраждалих дві дитини - хлопчик та дівчинка по 12 років.

 

Також внаслідок повторного обстрілу о 00.15 було пошкоджено пожежний автомобіль та авто "швидкої". Крім того, внаслідок влучання ракети в землю на території цивільного підприємства загинув чоловік 1959 року народження.

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Ще одне влучання було у трьохповерхову адміністративну будівлю.

За словами начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка, ворог застосував тактику подвійних ударів, щоб завдати найбільше шкоди.

Повідомляється, що під завалами ще може знаходитись ще 6 людей. Аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованого житлового будинку тривають.

Теми: Харківракетний ударжертви
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