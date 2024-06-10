У Києві чоловік кинув гранату у фасад багатоповерхівки

У Шевченківському районі столиці чоловік кинув гранату в бік фасаду багатоповерхового будинку, внаслідок чого жінка отримала поранення.

Джерело: Поліція Києва

Деталі: Поліцейські встановили особу зловмисника, який підірвав гранату в Шевченківському районі столиці

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Слідчі які встановлюють мотиви його вчинку, а також походження боєприпасу.

Дослівно: "Повідомлення про подію надійшло до поліції Києва 9 червня, близько 22:00 . За отриманою інформацією, місцевий мешканець, 1977 року народження, кинув у бік фасаду багатоповерхового будинку гранату, яка відскочила від будівлі, впала на землю й вибухнула.

Внаслідок події осколкове поранення руки отримала 36-річна жінка, їй надана медична допомога, зараз її життю нічого не загрожує".

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Деталі: Як повідомляє поліція, зловмисник втік, поліцейські встановили його місцезнаходження.

На місці події працювали слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції, спеціалісти вибухотехнічної служби та співробітники кримінальної поліції.