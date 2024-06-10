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В Киеве мужчина бросил гранату в фасад многоэтажки

Ольга ГлущенкоПонедельник, 10 июня 2024, 02:22
В Киеве мужчина бросил гранату в фасад многоэтажки
фото: telegram полиции Киева

В Шевченковском районе столицы мужчина бросил гранату в сторону фасада многоэтажного дома, в результате чего женщина получила ранения.

Источник: Полиция Киева

Детали: Полицейские установили личность злоумышленника, который взорвал гранату в Шевченковском районе столицы

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Следователи устанавливают мотивы его поступка, а также происхождение боеприпаса.

Дословно: "Сообщение о происшествии поступило в полицию Киева 9 июня, около 22:00. По полученной информации, местный житель, 1977 года рождения, бросил в сторону фасада многоэтажного дома гранату, которая отскочила от здания, упала на землю и взорвалась.

В результате происшествия осколочное ранение руки получила 36-летняя женщина, ей оказана медицинская помощь, сейчас ее жизни ничего не угрожает".

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Детали: Как сообщает полиция, злоумышленник скрылся, полицейские установили его местонахождение.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и сотрудники криминальной полиции.

Темы: Киеввзрывполиция
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