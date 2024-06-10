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Вибори до Європарламенту: проміжні результати

Ольга Глущенко Понеділок, 10 червня 2024, 02:58
Вибори до Європарламенту: проміжні результати
Європарламент, ілюстративне фото Guillaume Périgois via Unsplash

Виборці країн ЄС сформували демократичну центристську більшість у Європейському парламенті.

Джерело: Укрінформ, DW, попередній прогноз розподілу місць у Європейському парламенті

Деталі: Європейська народна партія (ЄНП) посіла перше місце за результатами виборів до Європейського парламенту (ЄП).

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Згідно з цим прогнозом, що базується на даних з 22 країн ЄС, ЄНП отримує у новому Європарламенті 189 мандатів.

Другою за чисельністю фракцією, згідно з прогнозом, залишається Прогресивний альянс соціалістів і демократів (СіД), який має отримати 135 місць. За ними іде об'єднання лібералів "Оновлюючи Європу", яке матиме фракцію чисельністю 83 євродепутати.

Європейські консерватори і реформісти (ЄКР) можуть розраховувати на 72 мандати, а праві націоналісти об'єднання "Ідентичність і демократія" – на 58 місць.

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Натомість об'єднання "Зелені" / Європейський вільний альянс", згідно з прогнозами, значно втратить у представництві в ЄП і отримає 53 мандати. Європейські об'єднані ліві/ Ліво-зелені Півночі, згідно з прогнозом, отримають 35 місць в новому ЄП.

Ще 45 місць належатиме позафракційним депутатам, а 50 мандати – новообраним депутатам, які не пов'язані з жодною з політичних груп, сформованих у парламенті попереднього скликання.

 
Інфорграфіка: results.elections.europa.eu

На цих виборах обирають 720 членів Європарламенту – це на 15 більше, ніж на попередніх виборах, але менше, ніж 751 євродепутат, який був в парламенті до виходу з блоку Великобританії.

Явка на виборах склала близько 51 відсотка, повідомили у Європарламенті. Це ненабагато більше, ніж під час минулих виборів 2019 року – тоді явка склала 50,66 відсотка.

Що передувало: Результати прогнозу на виборах до Європарламенту в Німеччині віддають перемогу із суттєвим відривом опозиційному блоку ХДС/ХСС, партія канцлера Олафа Шольца – тільки третя після ультраправих.

В Австрії ультраправа проросійська Партія свободи є ймовірним переможцем виборів до Європейського парламенту.

У Словаччині перше місце посіла словацька опозиційна партія "Прогресивна Словаччина", а партія прем’єр-міністра Роберта Фіцо прийшла другою.

Теми: Європарламентвибори
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